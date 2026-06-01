Biguglia - Au salon Bâtéco, l’éco-construction au cœur des réflexions

(Photos Gérard Baldocchi)
À l’heure où les enjeux énergétiques et environnementaux s’imposent de plus en plus dans le secteur du bâtiment, la question de l’éco-construction occupe une place grandissante dans les réflexions des particuliers et des professionnels. C’est autour de cette thématique que s’articule la deuxième édition du salon Bâtéco, inauguré vendredi matin à Biguglia.
Porté par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de Corse, l’événement réunit jusqu’à dimanche une soixantaine d’exposants, ainsi qu’un programme de conférences et de tables rondes destinées à sensibiliser le public aux enjeux de la construction durable. « J’espère que les thématiques abordées vont amener les professionnels et les particuliers à raisonner différemment dans leur acte de bâtir, que nous souhaitons plus éco-responsable », indique Jean-Charles Giabiconi, maire de la commune et président du CAUE. « Bâtéco est là pour essayer de sensibiliser et d'apporter le maximum d'informations à l'ensemble des citoyens, des professionnels et des représentants des différentes collectivités qui souhaitent s’informer sur le sujet. » Selon lui, si cette évolution des pratiques est déjà amorcée, elle doit encore s’accentuer pour devenir « un réflexe chez l’ensemble des gens qui veulent établir un geste de construction ».
Dans cette optique, le salon met cette année à l'honneur la pierre et le bois. Deux matériaux naturels qui, selon les organisateurs, présentent des atouts en matière de performance énergétique et de durabilité. « Ils ont un fort potentiel en termes d’isolation : on n’a qu’à voir nos anciennes maisons en Corse qui sont en pierre, certes avec des murs un peu larges, mais où il fait très frais, et on n'arrive pas souvent sur des villas modernes à égaler ce niveau de performance », précise Jean-Charles Giabiconi. « Il faut essayer de pousser ces matières pour faire en sorte que les gens se les approprient. Aujourd’hui, il y a une problématique économique où c’est un peu plus cher parce que c’est rare. Mais si on commence à avoir de plus en plus de demandes, la concurrence va se mettre en place, les prix vont chuter et les gens pourront s'orienter vers des produits de qualité énergétique. »
Sur le terrain, les professionnels observent eux aussi une évolution des attentes de la part de leurs clients. « On rencontre vraiment une volonté d’avoir des matériaux qui allient esthétisme et durabilité. Chez nous, on extrait la pierre et on la taille, et c’est tout à fait l'enjeu de nos jours, les clients sont très demandeurs de durabilité », souligne Alessia Bruno de la carrière Sablière de Balagne, qui précise que l’entreprise est sur le point d’obtenir un label RSE. « Nous avons diverses actions qui vont dans un sens écologique, par exemple le dépoussiérage de tout ce qui est sur le site, le recyclage des eaux usées… C’est d’autant plus important en Corse où il ne faut pas simplement être une entreprise pour l'image, mais il faut avoir de réelles actions et c'est tout notre objectif en 2026. Et puis, la pierre est un matériau qui demande un peu plus d'investissement financier au début, mais qui va durer dans le temps, et c'est tout l'objectif de nos jours, de génération en génération. »
Même constat du côté de la filière bois pour Antoine de l’entreprise Delta Bois. « C’est un sujet de plus en plus important pour les clients, on commence vraiment à le ressentir, et ils sont sensibles à l’exploitation du bois d’ici. Le bois, on peut vraiment le retrouver partout dans la maison : on peut l'utiliser en parquet, en charpente… Je pense que c'est vraiment un produit central dans l'éco-construction, et surtout le bois qui est exploité et coupé ici. On commence vraiment à sentir que l’éco-construction est en train de devenir la nouvelle norme. »