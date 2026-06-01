Biguglia - Au salon Bâtéco, l’éco-construction au cœur des réflexions

(Photos Gérard Baldocchi)





À l’heure où les enjeux énergétiques et environnementaux s’imposent de plus en plus dans le secteur du bâtiment, la question de l’éco-construction occupe une place grandissante dans les réflexions des particuliers et des professionnels. C’est autour de cette thématique que s’articule la deuxième édition du salon Bâtéco, inauguré vendredi matin à Biguglia.





Porté par le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) de Corse, l’événement réunit jusqu’à dimanche une soixantaine d’exposants, ainsi qu’un programme de conférences et de tables rondes destinées à sensibiliser le public aux enjeux de la construction durable. « J’espère que les thématiques abordées vont amener les professionnels et les particuliers à raisonner différemment dans leur acte de bâtir, que nous souhaitons plus éco-responsable », indique Jean-Charles Giabiconi, maire de la commune et président du CAUE. « Bâtéco est là pour essayer de sensibiliser et d'apporter le maximum d'informations à l'ensemble des citoyens, des professionnels et des représentants des différentes collectivités qui souhaitent s’informer sur le sujet. » Selon lui, si cette évolution des pratiques est déjà amorcée, elle doit encore s’accentuer pour devenir « un réflexe chez l’ensemble des gens qui veulent établir un geste de construction ».



Dans cette optique, le salon met cette année à l'honneur la pierre et le bois. Deux matériaux naturels qui, selon les organisateurs, présentent des atouts en matière de performance énergétique et de durabilité. « Ils ont un fort potentiel en termes d’isolation : on n’a qu’à voir nos anciennes maisons en Corse qui sont en pierre, certes avec des murs un peu larges, mais où il fait très frais, et on n'arrive pas souvent sur des villas modernes à égaler ce niveau de performance », précise Jean-Charles Giabiconi. « Il faut essayer de pousser ces matières pour faire en sorte que les gens se les approprient. Aujourd’hui, il y a une problématique économique où c’est un peu plus cher parce que c’est rare. Mais si on commence à avoir de plus en plus de demandes, la concurrence va se mettre en place, les prix vont chuter et les gens pourront s'orienter vers des produits de qualité énergétique. »

