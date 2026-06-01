Carghjese - L’adieu du village à François Garidacci

Figure emblématique du paysage politique local, l’ancien maire de Cargèse, François Garidacci est décédé soudainement mercredi 3 juin à l’âge de 66 ans. Ses obsèques se sont déroulées aujourd’hui dans son village qu’il a eu à cœur, durant un quart de siècle de développer en en conservant la particularité.



Drapeaux en berne, services municipaux, crèche et école fermés : Cargèse pleure son ancien maire, François Garidacci. Depuis l’annonce de son décès, mercredi 3 juin au matin, tristesse et sidération sont palpables parmi ses anciens administrés. Enfant du village, il avait choisi d’y vivre, travailler en reprenant l’affaire familiale et d’y fonder sa famille avant de succéder en 2001 à Marc Frimigacci en tant que premier magistrat. Une fonction qu’il a honorée jusqu’en mars dernier.



« C’est avec stupéfaction et beaucoup d’émotion que j’ai appris son décès. Jusqu’à son retrait, j’ai travaillé sous sa direction. C’était un homme droit, qui a fait preuve durant 25 ans d’engagement, de dévouement et fidélité envers notre village. Il plaçait l’intérêt général au cœur de ses préoccupations » réagissait tristement mercredi son successeur Jean-Claude Donzella revenant sur « un parcours exemplaire de la présidence de l’Office de tourisme cargésien à celle de l’ancienne intercommunalité des Deux-Sevi qu’il a assurées comme ses 25 ans de mandature à la tête de la commune, avec probité et dévouement ».



« Une personnalité engagée, paesana, disponible et discrète »



Un engagement également salué par l’ensemble des maires de la Communauté de Communes Spelunca Liamone, via de nombreux communiqués Facebook. Les Cargésiens, encore sous le choc, sont nombreux à regretter que la vie lui ait échappée « avant d’avoir pu profiter de la retraite sereine qu’il méritait ». « C’était un maire très investi dans le bien-vivre au village qu’il s’est employé à moderniser et développer afin que chacun puisse vivre confortablement en milieu rural » rappelaient-ils, évoquant la réalisation du Spaziu culturale Natale Rochiccioli, de logements sociaux, de la crèche communale, du pôle de santé et de l’Ehpad réalisé avec le concours de l’UMCS. « Sous sa mandature, la municipalité nous a permis d’implanter l’Ehpad Valle Longa. C’est important de le rappeler car il a choisi l’intérêt général à la spéculation en nous permettant d’acquérir un terrain idéal pour ce type de projet » rappelait mercredi le président de l’UMCS, Philippe Gardella.



Au-delà de l’élu, les Cargésiens et l’ensemble de la microrégion pleurent un homme à la personnalité paesana, disponible et discrète qui avait, chevillées au cœur, les origines grecques de son village dont il a œuvré à transmettre et valoriser le patrimoine.



Ses obsèques ont été célébrées cet après-midi en l’église grecque de Cargèse en présence d’une foule de villageois, amis et personnalités politiques venues lui rendre un dernier hommage. A sa mère Marie, son épouse Siegrid, ses enfants Julie et Pierre, ses petits-enfants et à chaque personne affectée par ce deuil, Corse Net Infos présente ses sincères condoléances.