A màghjina - Un tesoru piattu
Quelque part en Corse, dissimulé au cœur du maquis et à l’abri des regards, ce lieu préservé offre un spectacle de nature brute et silencieuse. Un trésor fragile, façonné par l’eau et le temps, qui mérite de rester protégé des vagues touristiques et de ceux qui ne voient dans l’environnement qu’un espace à exploiter. Préserver ces havres de paix, c’est préserver l’âme même de l’île.
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