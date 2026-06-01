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A màghjina - Un tesoru piattu


le Vendredi 5 Juin 2026 à 07:37

Quelque part en Corse, dissimulé au cœur du maquis et à l’abri des regards, ce lieu préservé offre un spectacle de nature brute et silencieuse. Un trésor fragile, façonné par l’eau et le temps, qui mérite de rester protégé des vagues touristiques et de ceux qui ne voient dans l’environnement qu’un espace à exploiter. Préserver ces havres de paix, c’est préserver l’âme même de l’île.
Si vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







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