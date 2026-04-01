Les vignerons de l'AOC Patrimonio dévoilent leurs nouveaux millésimes

C’est au cœur de l’Hôtel Restaurant La Roya à Saint-Florent que les vignerons de l’appellation d’origine contrôlée (AOC) Patrimonio ont donné rendez-vous ce lundi à leurs clients venus de toute la Corse afin de leur faire découvrir les nouveaux millésimes. Un rendez-vous annuel pour la plus ancienne AOP de Corse, créée en 1968. « Nous sommes 37 vignerons aujourd’hui sur une superficie de 500 hectares et répartis sur sept communes du Nebbiu », indique Marie-Françoise Devichi, présidente de l’appellation. « Aujourd'hui, les vignerons présentent leurs cuvées et les font déguster aux professionnels - restaurateurs, cavistes, sommeliers, hôteliers, propriétaires de boutiques, acheteurs pour la grande distribution, agents commerciaux - que nous avons invités. La date est choisie un petit peu avant la saison pour qu'ils puissent intégrer les vins dans leurs cartes de la saison. »





Durant toute la journée, les professionnels ont pu découvrir, sur les différentes tables dressées dans la salle du restaurant et sur la terrasse, des vins rouges, blancs et rosés, produits par les vignerons de l’appellation. « Sur les blancs et les rosés, on va être surtout sur le millésime 2025, qui était un très beau millésime pour la Corse, l’un des plus beaux millésimes qualitativement de ces dix dernières années, très concentré et très intense. Et sur les rouges, le millésime 2024 est quelque chose d'un petit peu plus frais, plus fruité et plus léger, qui pourra être bu même en été. On n'a pas besoin d'attendre l'hiver pour découvrir les rouges du millésime 2024 », lance Marie-Françoise Devichi avec un sourire.



Sommelier dans un restaurant à Erbalunga, Steven est arrivé en Corse pour la saison afin de « découvrir les vins corses ». Pour lui, un tel événement est l’occasion de se former sur une nouvelle appellation. « Je trouvais ça intéressant de venir ouvrir un petit peu mon panel et de découvrir tout ce qu'on peut produire en Corse, et ici, plus précisément, sur l'appellation Patrimonio. Que ce soit blanc, rosé, rouge, il y a vraiment de très belles choses à découvrir, et c'est ça qui m'intéressait beaucoup : la diversité des sols, des terroirs, des cépages, mais aussi la façon de travailler ou la conduite de la vigne. »

