17 avril : Patriotti et la journée Internationale des prisonniers politiques

2004, plusieurs organisations adoptent à Donostia ( Pays Basque ) une déclaration instituant le 17 avril comme la Journée Internationale des Prisonniers Politiques. Chaque année, cette date, choisie en référence de la Journée du Prisonnier Palestinien érigée en 1975, permet symboliquement de faire connaitre et de rappeler à l'opinion publique la réalité des femmes et des hommes détenus pour leur engagement politique.

La Corse, pays occupé par la France depuis plus de deux siècles entre dans ce cadre.





Depuis des dizaines d'années, moultes personnes ont été et sont toujours poursuivies - quelle qu'en soit la forme - pour avoir exprimé l'esprit de cette révolte historique corse.

Aujourd'hui, malgré un nouveau contexte politique étayé par une expression démocratique majoritaire, appuyé par certaines initiatives unilatérales ou modulées de la résistance armée, enfin corroboré par le fait que le Mouvement National - toutes tendances confondues - est la première et principale force politique de Corse, l'Etat français persiste dans la dénégation du Fait National Corse et refuse de s'engager dans un processus de Solution Politique.





La répression continue, les interpellations, les fichages, les gardes à vue et les emprisonnements se succèdent. Des assassinats et tentatives d'assassinats sont également commis contre des patriotes...

Actuellement la France maintient en détention plusieurs personnes dont certaines sont exclues du droit de rapprochement familial. Quelques unes sont écartées de la possibilité justifiée d'être conditionnable. D'autres ont été lourdement condamnées. Enfin certaines sont en procédure de détention provisoire. Parallèlement de nombreux anciens prisonniers politiques subissent d'autres formes de pression visant à leur isolement sociétal.





Ce constat se pose d'autant plus avec acuité qu'il est a situer dans la conjoncture d'une pandémie - Covid19 - contre la quelle le gouvernement français actuel, a adopté un impitoyable lot de mesures restrictives d'enfermement et de delaissement dont les prisonniers politiques corses - entre autre - subissent les conséquences. Ce maintien - restrictif et mortifère - en détention s'oppose au choix sélectif, par le ministère français de la justice, de remettre en liberté plusieurs milliers de détenus dont des sectaires et fanatiques islamistes ...





Cette conception de la justice d'exception, qui dans les faits, écarte tout militant et sympathisant se reconnaissant dans la lutte d'émancipation du Peuple Corse, confirme l'illusion d'un "processus de paix " hâtivement annoncé mais non partagé par l'Etat français...

Depuis que nous nous sommes organisés en collectif, nous n'avons eu de cesse de combattre tous ces mécanismes d'injustice, tant en Corse par différentes actions et mobilisations qu'au niveau international - France et Europe - par des campagnes et des échanges. Nous continuerons dans ce sens.





Cette journée du 17 avril 2020 est pour nous, membres de "Patriotti" l'occasion de réaffirmer notre soutien à tous nos frères emprisonnés. Elle est tout autant le motif de renouveler nos salutations internationalistes à toutes les victimes ce ces répressions politiques qui visent à étouffer autant les affirmations des peuples à disposer librement de leur avenir que les aspirations d'émancipation et de justice sociale. Nous faisons nôtre le mot d'ordre d'un célèbre révolutionnaire sud américain : " Sin'à a vittoria sempri ! "