111 nouveaux cas : le Covid-19 repart à la hausse en Corse

L'épidémie semble redémarrer sur l'ile selon les dernières données publiées ce lundi 12 juillet par l'ARS de Corse. Les cas de Covid-19 ont recommencé à augmenter depuis quelques jours en Corse après plusieurs semaines consécutives de recul et pendant le weekend, à cause du cluster balanin, le nombre de tests positifs a flambé.

Selon l'agence régionale de la santé le taux de positivité est passé en quelques jours de 0,3% à 1,7% et le nombre de cas a augmenté de 111 unités en seulement trois jours : 101 nouveaux cas ont été recensés en Haute-Corse et seulement 10 en Corse-du-Sud pendant ce weekend.



​Une légère hausse des hospitalisation est aussi enregistrée. Actuellement 28 personnes (2 de plus que vendredi dernier) sont hospitalisées sur l'ile dont 2 en réanimation ou soins intensifs.





Vaccination

Le 49% des Corses a reçu au moins une dose de vaccin. 150 168 personnes, soit le 43, 6% des insulaires, ont complété le schéma vaccinal.