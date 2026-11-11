11 novembre : en Corse, une mémoire de la Grande Guerre qui traverse les générations

Le 11 novembre 2026, la Corse, comme le reste du pays, commémore le 108e anniversaire de l’Armistice de 1918. Partout sur l’île, les cérémonies rassemblent habitants, élus et familles autour des monuments aux morts. Une manière de continuer à honorer le souvenir des soldats tombés au front. Un souvenir qui demeure profondément ancré dans la mémoire collective insulaire, la Grande Guerre ayant laissé une empreinte particulière en Corse, où les absents restent omniprésents dans le quotidien des familles au sortir du conflit. « Les commémorations du 11 novembre deviennent vite un phénomène qui transcende les appartenances politiques et dans lequel tous les Corses se retrouvent. Rendre hommage aux tués à partir de 1918, c'est quelque chose qui renvoie à l’histoire des familles, des communautés villageoises et de la Corse. C'est une mémoire vive, et je pense même plus vive encore que dans d’autres départements français, hormis ceux qui ont été le théâtre direct du conflit », explique Sylvain Gregori, historien et conservateur du musée de Bastia.





Un traumatisme qui dépasse les générations





Cette mémoire collective trouve notamment son origine dans l’ampleur des pertes humaines enregistrées pendant la Première Guerre mondiale. Longtemps, le bilan a été résumé par le chiffre de 40 000 Corses tués au front entre 1914 et 1918. Un nombre devenu au fil du temps un véritable mythe dans l'imaginaire insulaire. « À l’issue de la Grande Guerre, on a vraiment un traumatisme collectif qui va apparaître dans la société corse et qui va se perpétuer quasiment jusqu’à nos jours », explique Sylvain Gregori. Pourtant, les recherches historiques menées depuis le début des années 2000 ont permis de réévaluer ce bilan et de montrer qu’environ 12 000 Corses auraient en réalité perdu la vie durant le conflit. Un chiffre qui reste considérable puisqu'il représente près de 25 % des hommes mobilisés, soit la proportion la plus élevée parmi les départements français. « C’est un mythe qui témoigne du traumatisme collectif. Il va faire consensus dans la société corse jusqu'à nos jours encore. »





Pendant longtemps, la Grande Guerre a ainsi été considérée comme l’une des principales responsables du déclin de la Corse, notamment à travers les pertes humaines ou les difficultés économiques. « En réalité, la Grande Guerre n'a fait, pourrait-on dire, qu'accélérer ce déclin qui est manifeste dès les dernières décennies du XIXe siècle. Il y avait un rapport mémoriel qui rendait responsable la Première Guerre mondiale de toute cette phase de déclin économique mais aussi de problèmes sociaux, à travers l’émigration des Corses dans l’Empire colonial et en France continentale. Pendant longtemps, cette mémoire va avoir une résonance très politisée, très idéologique, notamment pour le mouvement autonomiste qui apparaît dans les années 1920, qui va porter ce discours et l’enraciner dans les esprits. »





Des commémorations toujours suivies, mais une mémoire qui évolue





Plus d'un siècle après l'Armistice, le souvenir de la Grande Guerre reste particulièrement présent dans les villages corses. Les cérémonies du 11 novembre conservent une dimension familiale et communautaire importante. La situation est toutefois différente dans les grandes villes, où le brassage de population a progressivement modifié les liens avec cette histoire locale. « C'est beaucoup moins impactant au niveau de la population dans les grandes villes », observe l'historien. Pour autant, il ne considère pas que cette mémoire soit en train de disparaître : elle évolue plutôt avec les générations. La transmission familiale, longtemps assurée par les récits des grands-parents et des arrière-grands-parents, tend aujourd'hui à s'affaiblir, mais d'autres formes de transmission prennent le relais. L'école joue notamment un rôle croissant dans la connaissance de la Première Guerre mondiale. « Cette année surtout, l'Éducation nationale a demandé aux enseignants de commémorer et d'expliquer le 11 novembre aux élèves, donc on a une institutionnalisation de la mémoire qui est en train de prendre le relais, même si elle est généralement subie par les élèves. »





Les outils numériques offrent par ailleurs de nouvelles possibilités pour retrouver les parcours des soldats. Les bases de données nationales et les registres matricules des archives de Corse permettent aujourd'hui d'accéder plus facilement aux documents historiques et de retracer les trajectoires individuelles des combattants. « En revanche, ça ne veut pas forcément dire qu’il y a une curiosité ou une appétence pour ce moment de l'histoire de la Corse », confie Sylvain Gregori. « De plus, les réseaux sociaux mettent aussi en avant le mythe des 40 000 morts. C'est un mythe qui est encore très actif, avec une vision qui, comme celle de l'entre-deux-guerres, est encore marquée par l'idéologie autonomiste et nationaliste qui a été réactivée dans les années 1970-1980. Mais on est quand même aujourd’hui dans une mémoire qui reste très vive en Corse, et où personne n’a jamais remis en cause les cérémonies du 11 novembre, parce que c'est avant tout un hommage des Corses à leurs morts. »

