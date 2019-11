11-Novembre : Calenzana perpétue le devoir de mémoire

En hommage à tous les combattants de la première Guerre Mondiale, en ce jour du 101e anniversaire de la signature de l'Armistice, mettant fin au conflit, comment ne pas avoir une pensée pour ces hommes et ces femmes qui ont versé leur sang pour la France, une France qui sortira terriblement meurtrie de cette guerre avec 400 000 morts, 740 000 invalides, 3 000 000 de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins.

Ce lundi matin, au monument aux Morts de Calenzana, en présence d'un piquet d'honneur du 2e REP de Calvi a eu lieu une cérémonie.

Un devoir de mémoire dont on ne dira jamais assez comme il est important de perpétuer.

C'est le maire de Calenzana, Pierre Guidoni, entouré d'anciens combattants et porte-drapeau, qui présidait cette cérémonie marquée par une remise de décorations à des militaires du 2e REP qui se sont distingués sur différents théâtres d'opérations extérieures, suivie de la lecture du message de Geneviève Darrieusecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées et par un dépôt de gerbes...