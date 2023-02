🇺🇦 TÉMOIGNAGE. Réfugiées à Prunelli-di-Fiumorbu, trois amies ukrainiennes louent la solidarité des Corses

Réfugiées en Pologne, Hanna et sa fille sont vite invitées à venir les rejoindre. Depuis, elles partagent toutes les cinq un appartement du côté de Prunelli-di-Fiumorbu. Un village où les Ukrainiennes affirment avoir pu compter dès les premières heures sur une immense solidarité. « Le maire, André Rocchi, a fait des choses incroyables pour nous. Il nous aide avec tous nos problèmes et nos questions. Et tous les gens ici sont très amicaux et nous soutiennent. Nous ne pensions pas que les gens pouvaient être si serviables », sourit Olga. Pour subvenir aux besoins du petit groupe, elle a rapidement trouvé un emploi dans un supermarché avec Olesia, à quelques encablures de leur foyer temporaire. « Là aussi beaucoup de personnes viennent nous voir pour savoir comment nous soutenir. Ils nous demandent toujours si nous avons besoin d’aide. Autant de solidarité, c’est magnifique. Vous avez des gens merveilleux dans ce pays », renchérit-elle.



Alors pour tenter de mieux communiquer avec ces nombreuses personnes qui souhaitent leur apporter un peu de réconfort, chaque jour, après le travail, les trois amies mettent un point d’honneur à apprendre le français sur leur temps libre. Tout comme la jeune Suzanna qui prend des cours du soir en plus de ses journées à l’école. « C’est une enfant très communicative. Donc ce n’est pas trop difficile pour elle d’échanger avec ses camarades. Les enseignants m’ont même dit qu’elle communique avec les mains. Mais bien sûr je vois que ce n’est pas très facile pour elle d’apprendre en français. Elle a tout juste huit ans, et elle ne connait pas encore tout, même en ukrainien. Maintenant, elle a besoin d’apprendre avant tout le français », explique sa maman Hanna. « Et puis elle attendait septembre pour pouvoir retourner dans son école à Kiev, car nous pensions que la guerre serait terminée plus tôt et que nous serions rentrées chez nous après l’été dernier. Quand elle a compris en août que ce ne serait pas possible, elle a beaucoup pleuré », confie-t-elle en avouant sans détour que l’Ukraine leur manque beaucoup à toutes. « Pour ma part, j’ai laissé ma mère en Ukraine. Elle a 82 ans et je ne l’ai pas vu depuis presque un an. WhatsApp nous donne au moins la possibilité de parler et de se voir au téléphone. Mais nous voir en vrai nous manque. Nous n’avons pas vu nos proches depuis un long moment. C’est pourquoi nous souhaitons toutes pouvoir rentrer chez nous dès que la situation sera plus calme en Ukraine », souffle-t-elle.