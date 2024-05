​Trail des 4 chapelles : De Susini et Pinschina en costaud à Guargualé

De Susini et Morange se tirent la bourre dans la 9,5 km quelques heures après la Verticale ocanaise !



Avant cela, Alexandre De Susini, le coureur du CS Mezzavia, avait remporté la course de 9,5 km en 52 ’’ 07, une semaine après avoir remporté la première édition de la « cullata di u capizzolu », et quelques heures seulement après avoir participé à la Verticale d’Ocana (3e place) ! : « J’avais un peu moins de jambes ce matin que cet après-midi, paradoxalement. Nous avons fait la course en tête avec Ange-Marie Morange pendant 7 km avant que je ne prenne la tête dans la dernière montée. Je suis très content de ce résultat après la victoire la semaine dernière ! ». Ange-Marie Morange, le coureur de la Suarellaise, termine 2e en 53 ’’ 50 ex æquo avec Javier Garcia Vidal (I Cignali), après avoir lui aussi participé à la course ocanaise le matin même (4e) : « À la base, je devais me contenter de faire la Verticale car je suis en pleine phase d'entrainement, mais Alex (De Susini) m’a convaincu de monter à Guargualé pour faire la 9,5 km et cela s’est finalement plutôt bien passé, même si c’était compliqué pour le suivre à partir du 7e km. C’est un des meilleurs en Corse dans les montées raides ». Amandine Vinchon (CO Porticcio) termine 1re féminine en 1’02’’ 45 devant Priscilla Tessier (La Suarellaise) en 1’04’’ 05.

Après la course et comme de tradition à Guargualé, les coureurs et les habitants du village de la pieve d’Ornano se sont ensuite retrouvés autour d’une paëlla géante sur la place principale.