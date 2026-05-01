​Trail des 4 Chapelles - Jean-François Nesa domine le 16 km, Madani Iadadaine s’adjuge le 9,5 km

Le rendez-vous du Taravu a confirmé sa montée en puissance. Pour cette 6e édition, les organisateurs du trail des 4 chapelles ont enregistré une hausse importante de la participation, avec une augmentation de plus d'un tiers de coureurs par rapport à l’an dernier, sans compter les marcheurs venus soutenir l’association « L’Attrape Rêves » de Bastien Caraccioli.



Sur le grand parcours de 16 kilomètres, Jean-François Nesa, licencié au CS Mezzavia, a cette fois transformé sa deuxième place de l’an passé en victoire. Auteur d’une course solide, il a bouclé l’épreuve en 1h28’35, améliorant nettement sa performance précédente.



Une 6e édition record à Guargualè

Longtemps accompagné d’Ange-Marie Morange dans la première partie du tracé, le coureur du CS Mezzavia a progressivement fait la différence dans la portion descendante, un secteur où il a creusé les écarts pour filer seul vers la victoire. Il termine avec plus de trois minutes d’avance sur son dauphin. Derrière ce duo, Cédric Rudi complète le podium du 16 kilomètres, alors que plusieurs spécialistes régionaux figuraient également parmi les meilleurs chronos de l’après-midi.



Sur le 9,5 kilomètres, Madani Iadadaine, du Club Omnisports Porticcio, a signé le meilleur temps en 54’34. Déjà bien placé lors de l’édition précédente, il s’est cette fois imposé devant Nabil Khemaissia et Marc-Antoine Mamone, premier espoir de la course. Chez les féminines, Emma Menduni s’est distinguée sur le petit parcours en prenant la première place. L’organisation s’est réjoui de l’ambiance conviviale installée autour de l’épreuve avec un départ maintenu en fin d’après-midi, une animation au cœur du village et une soirée festive organisée après les arrivées.



Les résultats



Top 20 – 9,5 km

Madani Iadadaine – Club Omnisports Porticcio – 00:54:34 Nabil Khemaissia – Corsica Run X Trem – 00:54:59 Marc-Antoine Mamone – La Suarellaise – 00:55:57 Anthony Certal Do Paco – 00:57:23 Pierre Bigué-Baciocchi – La Suarellaise – 00:57:39 Nicolas Vincentelli – GFCA Athletisme – 00:57:50 Johnny Landais – Club Omnisports Porticcio – 00:58:47 Laurent Merlo – A Santamariaccia – 00:59:01 Toni Tixier – Élan Ussel / Corrèze Athlé – 01:03:27 Alain Doux – 01:04:06 Arthur Voto – 01:04:26 Jonathan De Falco – Club Omnisports Porticcio – 01:04:58 Vincent Epiphane – 01:05:25 Enzo Simonpieri – 01:05:48 Jean-François Tournier – 01:05:59 Mathieu Abbati – 01:07:16 Gabriel Sustra – 01:07:37 Patrick Labarussias – Corsica Run X Trem – 01:09:29 Jerome Cardella – Club Omnisports Porticcio – 01:09:51 Alexandre Polverelli – Sport In Calvi – 01:10:00

Top 20 – 16 km