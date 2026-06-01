​Philippe Diallo, Président de la Fédération Française de Football à Ajaccio : « La Corse a toujours sa place dans le football professionnel français »

- Aucun club corse n'évoluera en Ligue 1 ou Ligue 2 la saison prochaine. Quel regard portez-vous sur cette situation ?

- C'est évidemment une déception. La Corse a longtemps été une terre forte du football français. Il n'y a pas si longtemps encore, quatre clubs corses évoluaient dans les deux premières divisions. Rapporté à la population de l'île, c'était exceptionnel.



- Faut-il s'inquiéter pour l'avenir ?

- Non. Je pense simplement que le football corse traverse une période plus difficile. Il conserve de nombreux atouts : une culture footballistique forte, une identité affirmée et une excellente capacité de formation. Je suis convaincu que les clubs corses retrouveront leur place au plus haut niveau.



- Certains observateurs estiment que l'évolution économique du football pénalise davantage les clubs issus de territoires plus modestes comme la Corse. Partagez-vous cette analyse ?

- Le football professionnel a profondément changé. Les budgets sont devenus beaucoup plus importants et les actionnariats se sont internationalisés. Cela rend naturellement la concurrence plus difficile. C'est pourquoi nous travaillons à réduire certains écarts et à préserver un football populaire capable de permettre à tous les territoires de rester compétitifs.

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Le Sporting Club de Bastia intégrera la future Ligue 3. La Corse bénéficiera-t-elle d'un accompagnement spécifique ?

- Oui. Nous prenons en compte les contraintes liées à l'insularité. Les déplacements représentent un coût supplémentaire pour les clubs corses. C'est pourquoi des aides complémentaires sont prévues afin d'accompagner leur participation aux compétitions nationales.



- Plusieurs clubs corses dénoncent régulièrement un sentiment d'injustice concernant l'arbitrage ou certaines sanctions disciplinaires. Que leur répondez-vous ?

- Je leur réponds qu'il n'existe aucun traitement différencié. L'insularité n'est pas un facteur de discrimination. Lorsque l'AC Ajaccio a traversé une période extrêmement difficile, la Fédération s'est mobilisée à ses côtés. Nous accompagnons tous les clubs avec le même souci d'équité, qu'ils soient corses, bretons ou alsaciens.



- Le débat autour d'une reconnaissance officielle de la sélection corse revient régulièrement dans l'actualité. Quelle est votre position ?

- Je souhaite d'abord attendre les éventuelles évolutions institutionnelles concernant la Corse. Ensuite, il faudra analyser les possibilités offertes par le cadre légal et réglementaire. Mais il faut aussi regarder les réalités économiques. Les expériences menées ailleurs montrent que faire vivre une sélection régionale engagée dans des compétitions internationales représente un coût important qui peut fragiliser les structures locales.



- Quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui au football corse ?

- La Fédération est pleinement aux côtés des clubs corses. La Corse fait partie intégrante de l'histoire du football français et continuera d'y jouer un rôle important. Malgré les difficultés actuelles, je suis convaincu que le football corse dispose de toutes les qualités pour rebondir rapidement.