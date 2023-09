​Pays Ajaccien : économisez jusqu’à 150 € par mois en pratiquant le covoiturage

L’agglomération ajaccienne, souvent pointée du doigt, est devenue un véritable casse-tête pour les automobilistes depuis quelques années et le développement croissant de la ville a multiplié les soucis en matière de transports. Des problèmes au cœur de la nouvelle politique de mobilité urbaine lancée par Stéphane Sbraggia, le maire de la Ville d’Ajaccio et Président de la CAPA pour tenter de réagir. Ainsi, outre les infrastructures routières, des moyens de transport sont en cours d’élaboration (nouvelles lignes de navettes maritimes, téléporté, création de pistes cyclables, etc. ) avec pour objectif de fluidifier la circulation. « Nous sommes bien conscients des difficultés de la population en matière de mobilité. La configuration de l’agglomération et l’augmentation de la population nous obligent à travailler sur plusieurs points en matière de mobilité. Avec la fin des travaux de la Rocade, le tunnel de Socordis et la pénétrante qui débute en 2024, il va y avoir une vraie amélioration du côté est de la Ville », résume Loïc Morvan, le DGA en charge des infrastructures de la CAPA.



Entre 1,50 à 2,50 € pour le conducteur par passager transporté

Afin de poursuivre sa politique globale de déplacements, la CAPA va maintenant inciter les Ajacciens et les communes environnantes à avoir recours au covoiturage, explique Loïc Morvan : « C’est un moyen efficace d’optimiser et de mutualiser les déplacements sur le territoire. C’est un gain immédiat. Avec la révolution digitale, il va être possible de mettre les gens en relation, de calculer les meilleurs itinéraires et de proposer des solutions. Il y a d’abord une économie individuelle que l’on estime à 2 000 € par an, pour les personnes qui utilisent le covoiturage. Cela permet aussi de retarder l’achat ou supprimer la 2e voiture dans les foyers. C'est aussi un système qui vous affranchit de vous garer et de chercher une place de stationnement surtout quand vous venez de loin. Enfin, c’est une solution efficace au niveau environnemental avec une réduction de l’empreinte écologique ».



Des avantages non négligeables et un partenariat renforcé avec la plateforme digitale Klaxit, qui sera disponible sur Ajaccio dès le mois prochain pour expérimentation. Après avoir indiqué ses adresses de domicile et de travail, ainsi que le planning de votre semaine, des points de rendez-vous sont proposés automatiquement, avec le minimum de détour pour le conducteur. L’application proposera d’accueillir jusqu’à trois passagers. Grâce au soutien de la CAPA (pour un temps réduit et à déterminer) et l’aide de 150 € maximum, le conducteur recevra lui une compensation de 1,50 à 2,50 € par trajet. Pour les passagers, le trajet reste gratuit. Le parcours de 2 km devra s’opérer sur le territoire de la CAPA avec un départ ou une arrivée en Pays ajaccien.



La CAPA, première intercommunalité insulaire à tester le dispositif Klaxit

Un partenariat gagnant-gagnant avec l’application Klaxit (par BlaBlaCar Daily à partir de 2024) dont s’est félicité le Directeur régional du Développement François Fantin, présent à la conférence de presse par visio : « Cela fait plusieurs mois que nous travaillons en collaboration avec la CAPA pour présenter ce projet unique en Corse puisqu’Ajaccio et ses environs seront les premières communes de Corse à expérimenter ce dispositif. Au plan national, le covoiturage explose au du contexte économique et inflationniste avec notamment la forte hausse des prix des carburants. Nous sommes en plein boom de la pratique du covoiturage, surtout depuis la sortie de la période Covid. La prise de conscience écologique est également importante pour nous et c’est pourquoi nous répondons à cette demande en permettant de réduire le nombre des véhicules qui circulent dans nos agglomérations. Le covoiturage est une des solutions proposées à la population. Enfin, l’État lui-même a lancé un grand plan national de la pratique en proposant notamment parmi ses mesures, un bonus incitatif de 100 € (et qui est également disponible sur le territoire du Pays ajaccien) pour tout nouveau conducteur inscrit sur notre plateforme, à la seule condition de réaliser au moins 10 trajets. Toute cette démarche vise à un changement des comportements pour porter les intérêts économiques, écologiques et sociaux de cette offre ».



Reste maintenant à savoir si les automobilistes ajacciens seront enclins à modifier leur façon d’utiliser la voiture et de répondre à cette nouvelle offre de service. Disponible sur tout le territoire de la CAPA à titre expérimental à partir du 1er octobre, le covoiturage fait donc officiellement son entrée sur le Pays Ajaccien.