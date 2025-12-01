​Neuf jeunes femmes d’Ajaccio se lancent dans l’aventure entrepreneuriale avec la Flashcoop spéciale Octobre Rose

Un projet ancré dans Octobre Rose



Cette édition 2025 revêt une dimension solidaire et symbolique forte. Les jeunes femmes conçoivent ensemble un projet collectif en lien avec la cause du cancer du sein, en partenariat avec l’association La Marie Do. L’idée : créer des objets et accessoires personnalisés autour d’Octobre Rose, pour sensibiliser le public tout en valorisant leur créativité et leur engagement citoyen. « C’est une belle manière de lier entrepreneuriat, créativité et cause sociale, au service d’une dynamique positive sur le territoire ajaccien », souligne Natale Casasoprana, directeur adjoint de la Mission Locale d’Ajaccio.



À travers cette immersion, les participantes découvrent le fonctionnement d’une entreprise et prennent confiance en leurs capacités. Certaines se découvrent un talent pour la création, d’autres pour la communication ou la gestion. Toutes gagnent en autonomie et en assurance. « La Flashcoop, c’est une semaine pour apprendre à travailler ensemble, à décider collectivement, à se confronter à la réalité du terrain », explique Cécile Martelli. « Et c’est souvent un déclic : certaines poursuivent ensuite avec une formation, un emploi, ou même un vrai projet entrepreneurial. »



Un levier d’insertion et d’émancipation



La Mission Locale d’Ajaccio joue un rôle clé dans cette dynamique, en accompagnant au quotidien les jeunes de 16 à 29 ans vers l’emploi et la formation. Ce partenariat de longue date avec A Prova permet de proposer aux jeunes des expériences innovantes et concrètes, comme les business games ou les ateliers numériques. La Flashcoop s’inscrit dans cette logique d’insertion par l’action : elle offre aux jeunes femmes un espace d’expérimentation et de valorisation personnelle, tout en nourrissant le tissu économique local.



Soutenue par la CAPA et la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et des protections de la population, cette édition ajaccienne de la Flashcoop illustre la capacité du territoire à innover socialement. Face à la réussite du dispositif, A Prova envisage déjà de renouveler l’expérience dans d’autres communes de Corse-du-Sud, avec de nouvelles thématiques et de nouveaux publics. « Ce genre d’initiatives montre qu’il est possible d’apprendre autrement, en vivant une expérience humaine et entrepreneuriale à la fois », conclut Natale Casasoprana.