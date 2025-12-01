CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di Vita : les vidéos 31/12/2025 Moins de volume, mais toujours autant de saveur : la clémentine corse fait son retour 27/10/2025 La Chambre régionale des comptes relève des faiblesses dans la gestion du logement social par l’OPH de la CAPA 27/10/2025 Les doctorants de l’Université de Corse relèvent le défi de « Ma thèse en 180 secondes » 27/10/2025

​Neuf jeunes femmes d’Ajaccio se lancent dans l’aventure entrepreneuriale avec la Flashcoop spéciale Octobre Rose


Patrice Paquier Lorenzi le Lundi 27 Octobre 2025 à 15:49

Dans le cadre d’Octobre Rose, la CAE A Prova et la Mission Locale d’Ajaccio unissent leurs forces pour une action originale mêlant entrepreneuriat, inclusion et engagement citoyen. Du 22 au 27 octobre 2025, neuf jeunes femmes issues des quartiers prioritaires d’Ajaccio vivent une expérience unique : la Flashcoop, une coopérative éphémère où l’on apprend à entreprendre… en accéléré.



neuf jeunes femmes issues des quartiers prioritaires d’Ajaccio vivent une expérience unique : la Flashcoop, une coopérative éphémère où l’on apprend à entreprendre… en accéléré.
neuf jeunes femmes issues des quartiers prioritaires d’Ajaccio vivent une expérience unique : la Flashcoop, une coopérative éphémère où l’on apprend à entreprendre… en accéléré.
Le concept de Flashcoop, encore nouveau en Corse, est inspiré d’un modèle québécois et s’inscrit dans une expérimentation nationale pilotée par “Coopérer pour Entreprendre”, avec le soutien de la Fondation de France. Pendant cinq jours et demi, les participantes vivent en conditions réelles la création d’une entreprise : de l’idéation à la production, jusqu’à la commercialisation de leur propre marque éphémère. Encadrées par des experts de l’entrepreneuriat — graphistes, banquiers, formateurs, artisans — elles apprennent à travailler en équipe, à communiquer, à vendre et à gérer un projet de A à Z. « L’objectif, c’est de déclencher une ambition professionnelle, de leur faire vivre pour de vrai l’aventure entrepreneuriale », explique Cécile Martelli, directrice de la CAE A Prova, à l'initiative du projet aux côtés de sa collègue Lucie Selvini. « On leur donne la possibilité de se tester, d’expérimenter, de s’ouvrir à d’autres perspectives. »

Parmi les neuf jeunes femmes issues, pour la plupart des quartiers prioritaires de la Ville d’Ajaccio, comme Omaïa, particulièrement motivée par le projet : « J’ai été autant motivée par le thème que par le sujet. Le projet entrepreneurial, on l’a tous et toute dans nos têtes à un moment de notre vie. J’ai connu des difficultés dans le monde du travail pour tout un tas de raison. Reverser en plus les fonds à une association dans le cadre d’Octobre Rose m’a définitivement convaincu ».

​Neuf jeunes femmes d’Ajaccio se lancent dans l’aventure entrepreneuriale avec la Flashcoop spéciale Octobre Rose
Un projet ancré dans Octobre Rose

Cette édition 2025 revêt une dimension solidaire et symbolique forte. Les jeunes femmes conçoivent ensemble un projet collectif en lien avec la cause du cancer du sein, en partenariat avec l’association La Marie Do. L’idée : créer des objets et accessoires personnalisés autour d’Octobre Rose, pour sensibiliser le public tout en valorisant leur créativité et leur engagement citoyen. « C’est une belle manière de lier entrepreneuriat, créativité et cause sociale, au service d’une dynamique positive sur le territoire ajaccien », souligne Natale Casasoprana, directeur adjoint de la Mission Locale d’Ajaccio.

À travers cette immersion, les participantes découvrent le fonctionnement d’une entreprise et prennent confiance en leurs capacités. Certaines se découvrent un talent pour la création, d’autres pour la communication ou la gestion. Toutes gagnent en autonomie et en assurance. « La Flashcoop, c’est une semaine pour apprendre à travailler ensemble, à décider collectivement, à se confronter à la réalité du terrain », explique Cécile Martelli. « Et c’est souvent un déclic : certaines poursuivent ensuite avec une formation, un emploi, ou même un vrai projet entrepreneurial. »

Un levier d’insertion et d’émancipation

La Mission Locale d’Ajaccio joue un rôle clé dans cette dynamique, en accompagnant au quotidien les jeunes de 16 à 29 ans vers l’emploi et la formation. Ce partenariat de longue date avec A Prova permet de proposer aux jeunes des expériences innovantes et concrètes, comme les business games ou les ateliers numériques. La Flashcoop s’inscrit dans cette logique d’insertion par l’action : elle offre aux jeunes femmes un espace d’expérimentation et de valorisation personnelle, tout en nourrissant le tissu économique local.

Soutenue par la CAPA et la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et des protections de la population, cette édition ajaccienne de la Flashcoop illustre la capacité du territoire à innover socialement. Face à la réussite du dispositif, A Prova envisage déjà de renouveler l’expérience dans d’autres communes de Corse-du-Sud, avec de nouvelles thématiques et de nouveaux publics. « Ce genre d’initiatives montre qu’il est possible d’apprendre autrement, en vivant une expérience humaine et entrepreneuriale à la fois », conclut Natale Casasoprana.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos