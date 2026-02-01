​N3. Pays du Valois-GFC Ajaccio arrêté : un joueur ajaccien agressé en plein match puis hospitalisé

Le match entre le Pays de Valois et le GFC Ajaccio n’aura finalement pas été à son terme. Un joueur ajaccien (Max Bonalair), a été violemment pris à partie par un supporter ayant pénétré sa zone de course et touché par un projectile lancé depuis la tribune, a été hospitalisé avec une suspicion de traumatisme crânien et s’est vu prescrire dix jours d’ITT. Malgré diverses réunions, deux jours avant la rencontre, avec les autorités compétentes afin de garantir un déroulement “dans des conditions optimales”, le match s’est déroulé dans des conditions indignes d’un match de National 3.



Dès l’échauffement, selon le communiqué du GFCA, le ton était donné. Des individus placés à proximité immédiate du terrain auraient provoqué verbalement les joueurs corses, visant particulièrement l’un d’entre eux “de manière insistante”. Une tension qui ne cessera plus de croître.



Une première interruption…

Au fil des minutes, les “propos insultants et déplacés” se multiplient. Le club ajaccien évoque des invectives venues non seulement des tribunes, mais aussi de joueurs et de membres du staff adverse. La rencontre est une première fois interrompue à la suite de débordements en tribunes. Elle reprend néanmoins, dans une atmosphère électrique. Sur le terrain, le Pays du Valois mène 3-2 à l’approche du coup de sifflet final. C’est alors que tout bascule.



Agression et projectile en fin de match

À la toute fin de la rencontre, après qu’un joueur ajaccien a dégagé un ballon en direction de la main courante, un supporter adverse pénètre dans sa zone de course. Selon le communiqué du GFCA, le joueur est violemment bousculé, avant qu’un projectile ne soit lancé depuis la tribune, le touchant à la tête. Le joueur s’effondre. Les secours interviennent immédiatement. Évacué vers l’hôpital le plus proche, il y passe la nuit. Les premiers examens médicaux font état d’une suspicion de traumatisme crânien. Dix jours d’incapacité totale de travail (ITT) lui ont été prescrits dans l’attente d’examens complémentaires. Face à la gravité des faits, l’arbitre décide l’arrêt définitif de la rencontre.



Des suites judiciaires et disciplinaires envisagées

Dans un commniqué, le GFCA ne cache pas sa colère. Le club indique “se réserver toutes les options pour se défendre” et soutenir son joueur, qui devrait déposer plainte à son retour à Ajaccio. Il affirme disposer de plusieurs éléments vidéo attestant des incidents survenus en tribune. Dans son communiqué, le club corse condamne “avec la plus grande fermeté tout acte de violence, qu’il soit physique ou verbal, sur et en dehors du terrain” et rappelle que “le football doit rester un espace de respect, de sécurité et de valeurs sportives”.



La tension ne serait d’ailleurs pas retombée après le coup de sifflet final. Selon le GFCA, joueurs et membres du staff auraient de nouveau été la cible d’insultes devant les vestiaires, émanant de membres de l’équipe adverse. De son côté, l’US Le Pays du Valois a publié un message sur les réseaux sociaux assurant “condamner fermement tout comportement inapproprié, qu’il provienne d’un joueur, d’un membre du staff ou d’un spectateur”. Après avoir allumé le feu, en évoquant injustement et sans preuve, des actes de racisme au match aller, le club local a été pris à son propre jeu en accueillant dans son enceinte des individus, venus uniquement pour en découdre et devra sûrement dire au revoir à ses espoirs d'accession en ayant match perdu.



Au-delà du résultat sportif, cette soirée laisse une trace amère. En National 3, niveau charnière entre football amateur et semi-professionnel, les exigences de sécurité sont parfois mises à rude épreuve. Les instances disciplinaires devront désormais établir les responsabilités et décider d’éventuelles sanctions. Pour le GFCA, l’enjeu dépasse le simple cadre d’un match : il s’agit de défendre l’intégrité de ses joueurs et de rappeler que, quel que soit l’enjeu, aucune passion sportive ne saurait justifier la violence.

