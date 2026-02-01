​MSL Volley – Le GFC Ajaccio s’impose au bout du suspense face à Saint-Nazaire

Le Gazélec d’Ajaccio jouait gros, ce samedi soir, sur le parquet du Palatinu. Face à Saint-Nazaire, avant-dernier du championnat, les Gaziers étaient condamnés à l’exploit. Lanterne rouge de la Marmara Spike League avant cette rencontre, le GFCA n’avait qu’un seul objectif : gagner, sous peine de voir ses espoirs de maintien s’amenuiser dangereusement.



Dans une ambiance électrique, les Diables Rouges ont répondu présents. Combatifs et solidaires, ils ont livré un bras de fer intense face à des Nazairiens jamais résignés, capables de faire preuve d’une réussite parfois déroutante. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup, se neutralisant jusqu’au tie-break après cinq manches haletantes.



Au terme d’un scénario irrespirable, le Gazélec a fini par arracher une victoire capitale (3-2 : 25-22, 19-25, 25-20, 24-26, 19-17). Un succès précieux, acquis à l’énergie et au mental, qui permet aux Ajacciens de rester en vie dans la course au maintien et d’entretenir l’espoir de sauver leur place parmi l’élite.