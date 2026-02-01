CorseNetInfos
​MSL Volley – Le GFC Ajaccio s’impose au bout du suspense face à Saint-Nazaire


Patrice Paquier Lorenzi le Dimanche 8 Février 2026 à 08:03

Le GFC Ajaccio Volley s’est imposé au forceps ce samedi soir au Palatinu face à Saint-Nazaire, lors de la 20e journée de MSL. Dans un match électrique, les Ajacciens ont répondu présents et ont fini par arracher une victoire capitale au tie-break, au terme d’un scénario irrespirable. Grâce à cette victoire, les Gaziers reviennent à trois points de leurs adversaires du soir mais aussi de Paris et Chaumont.



(photos Paule Santoni)
GFC Ajaccio - Saint-Nazaire : 3-2
Evolution du score : 25-22, 19-25, 25-20, 24-26, 19-17
Complexe du Palatinu
1 700 spectateurs environ
 
Arbitre : Mrs Sébastien Jacob et Arthur Drevot
 
Six de départ 
GFC Ajaccio : Grosnon (libéro), Garcia, Salles puis Neto, Leroux, Socié puis Lacassie, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez

Saint-Nazaire : Deveze (libéro), Jenness, Burel, John, Nack, Licek, Aponza, entraineur : Pedro Uehara
 
Le Gazélec d’Ajaccio jouait gros, ce samedi soir, sur le parquet du Palatinu. Face à Saint-Nazaire, avant-dernier du championnat, les Gaziers étaient condamnés à l’exploit. Lanterne rouge de la Marmara Spike League avant cette rencontre, le GFCA n’avait qu’un seul objectif : gagner, sous peine de voir ses espoirs de maintien s’amenuiser dangereusement.

Dans une ambiance électrique, les Diables Rouges ont répondu présents. Combatifs et solidaires, ils ont livré un bras de fer intense face à des Nazairiens jamais résignés, capables de faire preuve d’une réussite parfois déroutante. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup, se neutralisant jusqu’au tie-break après cinq manches haletantes.

Au terme d’un scénario irrespirable, le Gazélec a fini par arracher une victoire capitale (3-2 : 25-22, 19-25, 25-20, 24-26, 19-17). Un succès précieux, acquis à l’énergie et au mental, qui permet aux Ajacciens de rester en vie dans la course au maintien et d’entretenir l’espoir de sauver leur place parmi l’élite.






