​MSL Volley - Le GFC Ajaccio battu au tie-break par Sète

GFC Ajaccio – Arago de Sète 3-2

Evolution du score : 25/22, 21/25, 25/22, 22/25, 13-15

Complexe du Palatinu

800 spectateurs environ



Arbitre : Mrs Sylvain Carré et Joël Hounnoukpe



Six de départ

GFC Ajaccio

Grosnon (libéro), Garcia, Salles, Lacassie puis Bouallegue, Talon puis Neto, Bala, Patak, entraîneur : Frédéric Ferrandez



Sète

Worsley (libéro), Van Der Ent, Karlitzek puis Martino Gauchi,Trinidad, Zerba, Schlienger, Marttila puis Capet, entraineur : Fulvio Bertini



Après quatre défaites consécutives en championnat, le GFCA Volley se devait de réagir ce samedi soir avec la réception de Sète. Face au 5e de MSL, la tâche ne s’avérait pas facile. Malgré tout, les Ajacciens ne se laissaient pas laisser intimider par la hauteur du block héraultais et rentraient parfaitement dans leur partie (5-3).

Dans un match agréable à suivre, malgré l’affluence faiblarde en ce samedi soir concurrencé par plusieurs évènements sportifs et culturels, les deux équipes se rendaient coups pour coups (14-14), (18-18) puis (21-21). Au forceps, dans le money-time, les Gaziers remportèrent finalement le premier set sur un magnifique ace de Bala, son pointu (25-22).



Un match serré de bout en bout

Vexés, les Sétois réagissaient dès l’entame de la seconde manche par notamment un Karlitzek, particulièrement en vue, (4-6), (10-12) puis (14-17). Courant après le score tout au long de la manche, les Diables Rouges, plombés par quelques erreurs de service en fin set, voyaient ainsi les Héraultais revenir au score (21-25).

Loin de se décourager, le GFCA redémarrait sur la même dynamique que lors de la première manche (5-1), (9-6) puis (13-11) avec un Bala en feu. En milieu de set, les Ajacciens mettaient de la folie dans leur jeu et prenaient un écart significatif grâce notamment à Salles et Patak, monstrueux au contre (18-13) puis (22-16). Malgré quelques frayeurs, le GFCA reprenait l’avantage (25-22).



La 4e manche s’annonçait, une nouvelle fois, extrêmement serrée entre les deux équipes, mais ce sont les Sétois qui profitèrent du passage à vide des Rouge et Bleu en milieu de set pour recoller au score (22-25). Mais, comme face à Montpellier, et malgré leur courage et les 27 points de Patak, les Ajacciens s’inclinèrent finalement au tie-break (13-15), synonyme de 5e défaite consécutive en MSL. Ils recevront Poitiers samedi prochain au Palatinu pour essayer de vaincre le signe indien.

