​Ligue B – Le GFCA Volley s'impose facilement face à France Avenir (3-0)

GFC Ajaccio – France Avenir 3-0



Évolution du score : 25-17, 25-22, 25-14

Complexe du Palatinu

1 000 spectateurs environ

Arbitres : Mr Guy Tournaire et Mr Ahmed Ali Nadir



Six de départ :

GFC Ajaccio

Grosnon (libéro), Serafin puis Neraudau, Talon puis Salles, Lacassie, Bala puis Bouallegue, Patak puis Macker, entraîneur : Frédéric Ferrandez



France Avenir

Loubeyre (libero), Leroyer, Mare puis Delaporte, Jokanovic, Iyegbekedo, Lapierre, entraineur : Jocelyn Trillon



Après son succès face à Reims, la semaine dernière, le GFCA Volley recevait, pour la 2e fois consécutive à domicile, son homologue de France Avenir. Une équipe représentant le Pôle Espoir de la Fédération de Volley-Ball, lanterne rouge du championnat de Ligue B avec seulement 2 victoires en 11 rencontres. L’objectif des Ajacciens était donc clair : poursuivre la course en tête du championnat et laisser Fréjus le plus loin possible avant le début des play-offs.



Des Ajacciens sérieux et appliqués



Les Gaziers entrèrent d’ailleurs parfaitement dans la rencontre profitant de quelques erreurs de jeunesse du CNVB (8-4), (11-6) puis (14-9). Sans surprise, la supériorité physique des Ajacciens leur permettait de dérouler et de remporter le premier set en 26 minutes (25-17). Les visiteurs s’enhardissaient un peu plus dans le second set posant des soucis aux « Rouge et Bleu » (4-5), (9-10) puis (13-17). La combativité des jeunes pousses de France Avenir était même saluée par les applaudissements nourris du Palatinu. Mais les entrées de Renaudau à la passe et la qualité de service de Socié redonnaient un second souffle aux Ajacciens qui, au prix d’une bel effort, repassaient devant (20-19) avant le money-time. Et concluaient finalement sur une attaque de Bala (25-22).



Sérieux et appliqué, le GFCA Volley faisait la course en tête dans le 3e set face à une équipe moins déterminée et combative que lors des deux premières manches (11-7), (17-10) puis même (21-12). La fin de manche prenait même des allures de correction et les Gaziers s’imposaient au final largement (25-14). Le GFCA reste solide leader avec 5 points d’avance sur Fréjus avant de se déplacer à Royan samedi prochain lors de la 13e journée de Ligue B.