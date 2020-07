​Les Nuits Med : le palmarès dévoilé

Trente et un films ont été présentés pendant trois jours au cinéma L’Ellipse d’Ajaccio. Trois jours de compétition organisé dans le cadre de la 13e édition des Nuits Med qui se déroulent habituellement en avril mais qui a dû revoir ses dates pour cause de COVID19.



Trois jours pendant lesquels les Talents en Court – des jeunes qui travaillent sur leur premier ou leur second film – en ont également profité pour rencontrer des professionnels heureux de partager leurs connaissances et leur expérience. Ils ont ainsi pu rencontrer et écouter Jean-André Bertozzi, Jules Zingg ou encore Delphine Leoni. Lors de la dernière soirée de projection, samedi 25 juillet, ils ont également eu la surprise de croiser Frédéric Farrucci, Thierry de Peretti ou encore Cédric Appietto. Une chance pour ces jeunes talents qui rêvent de cinéma de pouvoir rencontrer et échanger avec leurs ainés.



Du côté du palmarès, quatre prix ont été remis par le jury composé de Claudine Cornillat du cinéma le Max Linder, Isabelle Gibal-Hardy du cinéma Le Grand Action, de Jean-Marcel “Doug” Buc, technicien et vice président de l’ATCAC, de Laurent Hérin, coordinateur du Festival de Lama et de Francescu Artilly réalisateur.

Le prix « technique » revient à un étonnant film de genre tunisien, True Story réalisé par Amine Lakhnech. Le prix du Max Linder est attribué au film italien Pizza Boy de Gianluca Zonta, celui du Grand Action au palestinien Les Jambes de Maradona de Firas Khoury. Enfin, le prix du jury a été attribué, à l’unanimité, au film Le Chant d’Ahmed de Foued Mansour, déjà récompensé dans de nombreux festivals.



Jamais à court d’idée, Alix Ferraris, le directeur des Nuits Med compte bien continuer l’aventure de cette 13e édition. Prochain rendez-vous le 4 août à l’Hôtel La Pietra de Lisula Rossa pour un partage d’expérience entre les Talents en Court et l’acteur Jean-Philippe Ricci. Une manifestation organisée conjointement avec le Festival du film de Lama dans le cadre de son opération « Un été de cinéma ».