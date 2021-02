​Le chiffre du jour : 4

Depuis lundi 8 février 2021, le Parking Gaudin s’est doté de 4 bornes de recharge électriques. Deux bornes permettent une charge rapide tandis que les deux autres proposent une charge plus lente. Le coût d'une recharge est de 5€. Le paiement se fait soit par carte bancaire soit depuis le téléphone en scannant un QR Code. Ces bornes s'ajoutent à celles déjà en fonction dans les parkings de la Gare et de la Citadelle.



Une note récente signée des agents du parc est affichée un peu partout dans le parking. Elle indique que le niveau -1 est à présent exclusivement réservé aux voitures électriques et aux personnes à mobilité réduite.