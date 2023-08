​La Ville d’Ajaccio s’attaque aux voitures ventouses

« La loi est très stricte : vous n’avez pas le droit de laisser stationner un véhicule au même endroit pendant 7 jours consécutifs sur le domaine public. Au bout du 8e, vous êtes en infraction » annonce d’emblée Charly Voglimacci, adjoint à la propreté urbaine de la Ville d’Ajaccio. C’est dans ce cadre, qu’une opération d’envergure s’est déroulée aux alentours de 7h ce matin dans le quartier des Cannes.



Rue Vincent de Moro Giafferi, Le soleil n’est pas encore levé, quelques promeneurs sillonnent les rues du quartier populaire ajaccien, mais l’agitation engendrée par la présence d’un élu municipal, de 4 agents de la police municipale, de la presse et de deux véhicules du délégataire de fourrière de la ville, suffit à attirer la curiosité des habitants du quartier. Un « Renault Scenic » gris, visiblement abandonné depuis plusieurs mois, comme en témoigne les signes évidents d’usure, est le premier à faire les frais de cette opération. Dix autres voitures seront finalement embarquées tout au long de la matinée. Le début d’une grande vague annoncée.



« Depuis l’arrivée du nouveau directeur de la police, il y a quelques mois, j’ai demandé de travailler sur ce dossier, car nous avons recensé plus de 400 véhicules épaves disséminés sur l’ensemble de la Ville d’Ajaccio. C’est énorme. L’objectif, c’est de les recenser, de les retirer au fur et à mesure », explique Charly Voglimacci.

Ainsi, à partir du 4 septembre, et pour une durée de 3 mois, la Municipalité va faire retirer du domaine public, la quasi-totalité des 400 voitures épaves que comptent la commune. « Cela va permettre de dégager du stationnement en surface, qui nous fait défaut. Il y a aussi une volonté au niveau esthétique de rendre plus propre notre domaine public, quel que soit le quartier ».



Des caches idéales pour la drogue

Mais pas que. Même si le calendrier a voulu que les premières procédures d’enlèvement se déroulent aux Cannes, elles s’inscrivent également dans la lutte contre la drogue puisque parmi les véhicules recensés, certains serviraient de nourrices pour le trafic de stupéfiants : « Il nous était signalé et nous avons pu constater que des véhicules recensés comme épaves, servent de cache pour des produits stupéfiants. C’est une occasion supplémentaire de lutter contre ce fléau », ajoute l’élu ajaccien.



André Cecchi, responsable fourrière au sein de la police municipale, justifie les moyens mis en œuvre : « Il faut repérer, recenser, contrôler le véhicule, identifier les propriétaires. C’est un travail fastidieux. Il y a des voitures qui sont stationnées ici depuis plusieurs mois. On ne peut pas être partout. Derrière, il y a des procédures administratives très longues. Un expert doit également être mandaté afin d'examiner les voitures et déterminer si elles sont réparables ou si elles doivent partir à la casse ».



Dans plus de 80% des cas, les véhicules ventouses ne sont pas récupérés par leurs anciens propriétaires et finissent à la destruction. Concernant les véhicules stationnés sur le domaine privé, seule la police nationale est habilitée à intervenir.