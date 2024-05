​Jeux des Iles à Porto-Vecchio : le judo et le football corse cartonnent

Sous le soleil de Porto-Vecchio, la compétition des Jeux des Îles a démarré sous les meilleurs auspices dans les gymnases et terrains de la Cité du sel, mais également du côté de Zonza Sainte-Lucie. Une journée riche en émotions et en médailles pour la délégation corse et notamment au Cosec des 4 chemins où se déroule la compétition de judo, et notamment les épreuves individuelles.

Fidèles à leur réputation, les judokas insulaires du pôle espoir n’ont pas déçu puisqu’ils ramènent la bagatelle de cinq titres, trois chez les garçons et deux chez les filles avec les victoires de Sarah Beovardi en -57 kg (JC ASPTT) et Emma Montocchio (DC Bastelicaccia) en -63 kg. Chez les garçons victoires également pour les pensionnaires de l’Ajaccio Judo : Mathieu Marchione en -55 kg Adam Vicens en -60 kg et Doniphann Buy en -73 kg. Des résultats qui ont ravi, Yves Camuzet, le CTS du judo corse : « Le bilan est très bon, comme il avait été annoncé initialement. Nous avons des médaillés dans toutes les catégories de poids. Nous avions remporté un titre l’année dernière, nous en avons 5 cette année. On aurait pu avoir des médailles supplémentaires, mais nous avons fait face à un arbitrage défavorable. Nous avons affronté des concurrents de valeur au niveau de la Sardaigne et des Canaries. Il y avait moins d’îles, mais la qualité était présente ». La compétition se poursuit demain avec la compétition très attendue, par équipes.