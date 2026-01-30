​GFCA Volley-Ball : la DNACG confirme le retrait de points en appel, le club annonce saisir le CNOSF

« C'est un véritable coup de massue, nous n’avons pas été entendus », regrette amèrement Paul Muracciole, le président du GFCA Volley après l’annonce de la décision en appel de la DNACG, l’organe de contrôle des clubs professionnels. Celui-ci a confirmé en appel sa décision ce vendredi 30 janvier, à savoir le retrait de trois points en moins du club ajaccien, qui pointe déjà à la dernière place du classement avec 11 points. Maigre consolation, le club voit son amende réduite à 4 000 euros au lieu des 9 000 euros en première instance. En cause, une consommation jugée excessive des fonds propres du club et la nécessité de constituer un fonds de réserve destiné à renforcer sa solidité financière.



« Tout cela me semble très injuste »



Une décision incompréhensible et injuste pour Paul Muracciole : « On est très déçus. On avait demandé à ce que la sanction du retrait de points soit mis en sursis. C’est un coup très dur dans la lutte pour le maintien. Ils ont regardé les anciens bilans financiers sans prendre en compte les efforts réalisés cette année, qui vont nous permettre de revenir à l’équilibre ». Amer, le président gazier annonce toutefois son intention de se battre jusqu’au bout en saisissant dès lundi le CNOSF, par le biais de ses conseillers juridiques : « On fait, sans cesse, des efforts et on nous sanctionne sportivement ET financièrement, ce n’est pas entendable. Devant le CNOSF, on va pouvoir exposer ces arguments, mais aussi demander pourquoi un club comme Nantes a pu bénéficier, il y a deux ans, d'un retrait de points avec sursis, alors qu’on nous le refuse ? Tout cela me semble très injuste ».



Cette décision va lourdement compliquer la tâche des Diables Rouges dans la lutte pour le maintien. Déjà lanterne rouge, le club ajaccien compte désormais 4 points de retard sur Chaumont et Saint-Nazaire, 12e et 13e de la MSL. Les Gaziers recevront donc Tourcoing, le 3e du championnat, ce samedi (20h) au Palatinu pour tenter de réaliser un exploit et de continuer à y croire. Devant un public attendu nombreux et bruyant, face à l’injustice, rien n’est impossible.