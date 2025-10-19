​Football - Débuts victorieux en R2 pour l’ACA à Bonifacio (0-1)

Après plusieurs mois de déboires financiers et administratifs, qui l’ont conduit en Régional 2, l’AC Ajaccio reprenait enfin le chemin des terrains sportifs. Après la suspension de la décision de la FIFA, les Acéistes pouvaient aligner leur équipe senior dans le championnat de R2 au bout de la 4e journée de championnat ; seulement privés d’Andy Delort, leur attaquant vedette, qui ne sera qualifiés qu’à compter la prochaine journée.



Pour cette « première » face à la JSB, l’AC Ajaccio pouvait compter sur le soutien de près de 400 supporters, présents ce dimanche dans l’enceinte bonifacienne du stade Antoine-Tassistro, dont près de la moitié avait regagné la cité des falaises en bateau le matin même.

Pour cette rencontre de gala, le stade bonifacien, rénové dernièrement, avait d’ailleurs fait le plein.

Sur le terrain, très vite, les Ajacciens prenaient le jeu à leur compte, et faisaient parler leur technique. Mais, il fallait attendre la 29e minute pour voir Cédric Avinel, le défenseur central, tromper le gardien sudiste à la suite d’un coup-franc excentré parfaitement tiré par Riad Nouri (0-1).



L'ACA réduit à 10

Pour autant le dauphin de R2, victorieux notamment de Calenzana (7-2) la semaine précédente dans son stade, ne s’en laissait pas compter. Bonifacio bénéficiait même d’un penalty après une faute de Mirman dans la surface. Le défenseur central ajaccien, qui venait de remplacer Jean-Do Leca blessé, était également expulsé par l’arbitre de la rencontre à la suite de cette action. Mais Carsillo, le gardien acéiste, détournait la tentative d’El Bakouri. Deux minutes plus tard, Ledefunt trouvait lui la barre transversale à la suite d’une magnifique frappe.



Au retour des vestiaires, les locaux multipliaient les tentatives, et Carsillo devait s’employer, une nouvelle fois, face aux tentatives d’El Bakouri et surtout Disimone (55e). Sur un long ballon, Ribeiro, parti à la limite du hors-jeu, se retrouvait seul face à Carsillo, mais manquait finalement le cadre (79e). Par la suite, le rythme de la rencontre baissait et les Ajacciens se contentaient de défendre leur avantage. Une première victoire encourageante même si le chemin de la rédemption sera encore long et semé d'embûches.

Darrag, Houzet, Disimone, El Bakouri, Lucchini, El Bakouri, Lopes, Greuter, El Bakouri (cap), Ledefunt, Disimone,Carsillo, Fattaccio, Liprandi (cap), Avinel, Leca (puis Mirman), Sibade (Nicolai), Nouri, Touré, Libbra (Pelaez), Said, Fosse, entraineur : Anthony Lippini