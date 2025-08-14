​Crise à l’ACA : les supporters ajacciens entre colère et sidération

Alain Orsoni se retire du club

Reste à savoir maintenant dans quelle division évoluera l’AC Ajaccio. Selon nos informations, la liquidation de la SASP n’est plus qu’une question de jours. Le club ajaccien pourrait toutefois toujours prétendre au championnat National 3, un moindre mal pour Louis Harmand Santoni : « Avec les socios, on reste attentifs à ce qu’il va se passer maintenant. Nous avons demandé le départ des dirigeants actuels, de la direction et une nouvelle gouvernance avec des passionnés pour aller de l’avant. Nous avons bon espoir de repartir en National 3 mais nous avons du mal à avoir les informations sur l’état des comptes de l’association de l’ACA ». Si l’association a les reins et les comptes assez solides, elle pourrait en effet demander à la 3F son intégration dans ce championnat, où évolue sa réserve.



Ce sera vraisemblablement sans Alain Orsoni, qui a annoncé sur les réseaux sociaux sa démission du club : « "Demain (aujourd'hui, ndlr), je démissionnerai de mes fonctions même si cela fait déjà quelques années que je n'exerce plus ... Il faudra présenter un budget National 3 à hauteur de 800.000 euros. Nous aurons besoin de tous » a conclu le dirigeant insulaire. Reste toutefois en suspens la question du stade Michel Moretti et son coût annuel faramineux. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une pelouse du centre d’entrainement, jouable, …celle en gazon synthétique.