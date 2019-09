​Collège du Stilettu : une rentrée sous de bons auspices

Il est près de 9.00 en ce jeudi matin aux abords du collège du Stilettu. Devant le Palatinu, des policiers municipaux gèrent la circulation. À l’initiative de la municipalité d’Ajaccio, le parking a été mis à disposition des parents. Il le restera le temps que tout rentre peu à peu dans l’ordre. Côté travaux, « tout est fin prêt assure un représentant de la Collectivité de Corse, le collège est accessible via la RD 31 puis une route à deux voies. Bien que communale, cette route a fait l’objet de travaux exceptionnels de réfection et d’aménagements sous maîtrise d’ouvrage de la CdC pour un total d’un million et demi d’euros. »

Le travail effectué en concertation avec les partenaires compétents, la Ville d’Ajaccio et le Syvadec a permis de trouver des solutions aux difficultés d’aménagement qui ont suscité tant de sujets d’inquiétudes. Le parking du stade du Stilettu et du Palatinu permettent ainsi de faciliter l’accès aux transports.

Un à un, les élèves qui composent les différentes sections de 3e (près de 120 au total), les derniers à effectuer leur rentrée dans le nouvel établissement, arrivent, à l’évidence heureux. Valérie Lombardo, Principale, est là pour les accueillir. À ses côtés, des élus ou leurs représentants : Jean-Pierre Casanova, directeur de cabinet de Julie Benetti, rectrice de l’Académie de Corse, Jean-Baptiste Calendini, représentant Gilles Simeoni, Président du Conseil Exécutif ou Alain Charrier, secrétaire général de la Préfecture, représentant Josiane Chevalier, Préfète de Corse. Bientôt, ils seront rejoints par Josepha Giacometti, conseillère exécutive en charge notamment de l’Education. Après avoir procédé à l’appel de tous les élèves, Valérie Lombardo invite les parents présents à une réunion d’information en déclinant les différentes perspectives proposées aux élèves. « Nous avons un véritable écrin au service de la jeunesse, rappelle-t-elle, des conditions privilégiées. Nous allons accompagner les équipes pédagogiques et techniques à s’approprier, ensemble, ce bel espace. L’année à venir sera consacrée au bon fonctionnement de l’établissement mais également au chantier pédagogique et éducatif, socle du nouveau du projet d’établissement dans le cadre du projet académique. »



Inauguration officielle courant septembre

Jean-Pierre Casanova a souligné « d’excellentes conditions de travail dans un établissement ouvert sur le troisième millénaire. À nous de placer les élèves de sorte qu’ils puissent s’émanciper et devenir les citoyens de demain. »

Pour Alain Charrier, il s’agit d’un établissement « beau et surtout pratique. Il convient de saluer l’équipe enseignante, ils ont en main l’avenir de nos enfants. »

Enfin, Josepha Giacometti s’est réjouie de ce bel outil. « Dès 2016, nous avons repris la phase de finalisation en main pour que tout soit prêt dans les temps. C’est un bel outil pour le Grand Ajaccio, un défi plein d’espoir avec tant de projets à porter. Au-delà de tout aspect politique, l’Education et la culture sont des engagements. »

Les 570 élèves inscrits au collège, ont, depuis ce jeudi matin, procédé à leur rentrée dans le nouvel établissement. Parents et élus ont effectué une visite guidée. L’occasion de mesurer, à travers différentes structures internes (salle de musique, espaces dédiés aux sports, etc…), le caractère novateur et exceptionnel du collège. L’inauguration officielle aura lieu courant septembre…