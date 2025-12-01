​City Trail Impérial d’Ajaccio : Nicolas Santini au sommet de la nuit ajaccienne

Nicolas Santini épuisé mais vainqueur

Très vite, la course s’emballe. Lambert Santelli prend les commandes dans les premières rues de la cité impériale. Après le demi-tour à la gare et le passage technique du San Carlu, près de la citadelle, le Balanin, licencié à Furiani, imprime un rythme soutenu. Dans son sillage, Nicolas Santini reste au contact, patient et concentré. Le duel attendu prend forme. Dans l’ascension vers l’ancien hôpital, poussé par une foule compacte massée rue Maréchal-Ornano, Santini place son attaque décisive. Derrière le duo de tête, Axel Narbonne Zuccarelli, ancien cycliste professionnel, tente de limiter l’écart, accompagné de Noël Giordano. Mais la bataille pour la victoire se joue devant.

Déjà quatrième l’an passé, Nicolas Santini ne laisse cette fois rien au hasard. Dans la dernière portion avant l’arrivée, jugée devant l’office de tourisme, il fait parler sa lucidité et son endurance. En 32 minutes et 24 secondes, le coureur du club de Calvi coupe la ligne en vainqueur, épuisé mais impérial. Il devance Lambert Santelli (32’42’’), tandis qu’Axel Narbonne Zuccarelli complète le podium. « Cela a été très difficile. J’ai essayé d’être plus tactique que l’an dernier et de tenir sous la pression. Gagner ici, avec cette ambiance, c’est vraiment particulier », confiait Santini, encore marqué par l’effort.



Chez les féminines, Najwa Laajail (CRX) s’est illustrée en remportant la course, concluant à une remarquable 30ᵉ place au scratch. Une nouvelle fois, le City Trail Impérial a tenu toutes ses promesses : une ville en fête, un public fidèle et une course de très haut niveau. Ajaccio peut déjà se tourner vers la 10ᵉ édition, tant l’événement s’est imposé comme un classique incontournable du calendrier sportif corse.