​Au lycée Laetitia d’Ajaccio, les élèves testent un escape game numérique sur Pasquale Paoli pour célébrer son tricentenaire

Il est 9h du matin au lycée Laetitia Bonaparte, et la journée s’annonce festive autour d'un riche programme artistique et culturel, élaboré dans le cadre de la Festa di a Nazione. A cette occasion, les élèves de la classe bilingue de Seconde ont notamment pu découvrir en avant-première, un escape game numérique inédit, afin de commémorer le tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli, comme l’explique François Squarcini, conseiller du Recteur à la langue corse : « Ce jeu s’inscrit dans une année 2025 rythmée par les grandes dates de la vie de Pasquale Paoli ». La présentation officielle, ce 8 décembre – date hautement symbolique – marque la clôture d’un cycle de commémorations initié par le Rectorat. L’objectif est double : proposer un outil moderne et attractif, tout en transmettant des connaissances historiques à l’ensemble des élèves de l’île.
Un parcours mêlant immersion historique et esprit de jeu
Le choix du numérique s’est logiquement imposé pour répondre à une volonté d’accessibilité : « L’escape game peut être déployé simultanément dans toutes les écoles de Corse, mais aussi rejoué depuis chez soi via un téléphone ou une tablette », souligne François Squarcini. L’outil sera d’ailleurs mis en ligne sur le site Educorsica.fr afin de s’inscrire durablement dans les parcours d’apprentissage. Imaginé et scénarisé par le Réseau Canopé, Missione Paoli propose neuf étapes successives, toutes situées dans des lieux emblématiques de la vie du Général : Merusaglia, u Palazzu Naziunale, la casa Barbaggi ou encore la plage de Padulella. Le joueur y incarne un jeune Naziunali chargé d’une mission cruciale : sauver la Constitution avant l’arrivée des troupes françaises. « Ce n’est pas un simple cours interactif, mais un véritable jeu avec des énigmes, des choix, des indices. On peut progresser plus vite si l’on a vu l’exposition numérique associée, mais tout le monde peut réussir en prenant le temps d’observer et d’analyser », explique Stéphane Dinelli, chef de projet à La Canopée. La durée estimée du jeu varie entre 45 minutes et plus d’une heure, selon les participants.
Une journée culturelle forte au lycée Laetitia
L’ambition est claire : parler aux jeunes avec leurs codes, tout en leur permettant de redécouvrir un pan essentiel de l’histoire corse. Le dispositif existe en version française et en version corse, fidèle à la volonté académique de promouvoir le bilinguisme. Pour le proviseur Pierre Albertini, « cette présentation s’inscrit parfaitement dans la dynamique du 8 décembre, une date « symbolique, historique, mais aussi profondément culturelle » pour l’établissement. Ce sont les élèves du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) qui ont conçu la programmation de cette journée particulière : ateliers de théâtre, chant, littérature, arts, repas corse, représentations artistiques… Une mobilisation générale saluée par l’équipe éducative. « Les élèves adhèrent pleinement à cette démarche culturelle. L’escape game vient enrichir une journée déjà très dense et permet d’aborder l’histoire de manière ludique et moderne », se réjouit le proviseur.
Un outil appelé à se diffuser dans toute l’île
La version publique de Missione Paoli est d’ores et déjà accessible sur Éducorsica, en versions corse et française, accompagnée de l’exposition numérique déjà en ligne. Avec ce projet, l’Académie de Corse et Canopé entendent proposer aux enseignants un support innovant, durable, et capable de faire dialoguer patrimoine historique et outils numériques contemporains. Au lycée Laetitia, en tout cas, l’expérience semble avoir trouvé son public. Entre jeu, découverte et mémoire, la Festa di a Nazione a pris cette année une dimension résolument moderne.
L’ambition est claire : parler aux jeunes avec leurs codes, tout en leur permettant de redécouvrir un pan essentiel de l’histoire corse. Le dispositif existe en version française et en version corse, fidèle à la volonté académique de promouvoir le bilinguisme. Pour le proviseur Pierre Albertini, « cette présentation s’inscrit parfaitement dans la dynamique du 8 décembre, une date « symbolique, historique, mais aussi profondément culturelle » pour l’établissement. Ce sont les élèves du Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) qui ont conçu la programmation de cette journée particulière : ateliers de théâtre, chant, littérature, arts, repas corse, représentations artistiques… Une mobilisation générale saluée par l’équipe éducative. « Les élèves adhèrent pleinement à cette démarche culturelle. L’escape game vient enrichir une journée déjà très dense et permet d’aborder l’histoire de manière ludique et moderne », se réjouit le proviseur.
Un outil appelé à se diffuser dans toute l’île
La version publique de Missione Paoli est d’ores et déjà accessible sur Éducorsica, en versions corse et française, accompagnée de l’exposition numérique déjà en ligne. Avec ce projet, l’Académie de Corse et Canopé entendent proposer aux enseignants un support innovant, durable, et capable de faire dialoguer patrimoine historique et outils numériques contemporains. Au lycée Laetitia, en tout cas, l’expérience semble avoir trouvé son public. Entre jeu, découverte et mémoire, la Festa di a Nazione a pris cette année une dimension résolument moderne.
-
Corte - La presse corse en deuil : Antoine Ferracci n'est plus
-
Le procès en appel de l'assassinat de Jean-Michel German s'est ouvert à Paris
-
Conflit à Muvitarra : les syndicats durcissent le mouvement, « plus aucune négociation tant que les blocages ne sont pas levés » indique la CAPA
-
Malgré un niveau des barrages toujours "historiquement bas", les coupures d'eau levées pour les fêtes de fin d'année dans l'Extrême-Sud
-
Lucciana : deux grands excès de vitesse et un conducteur positif aux stupéfiants sur la route territoriale