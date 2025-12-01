​Au lycée Laetitia d’Ajaccio, les élèves testent un escape game numérique sur Pasquale Paoli pour célébrer son tricentenaire

Il est 9h du matin au lycée Laetitia Bonaparte, et la journée s’annonce festive autour d'un riche programme artistique et culturel, élaboré dans le cadre de la Festa di a Nazione. A cette occasion, les élèves de la classe bilingue de Seconde ont notamment pu découvrir en avant-première, un escape game numérique inédit, afin de commémorer le tricentenaire de la naissance de Pasquale Paoli, comme l’explique François Squarcini, conseiller du Recteur à la langue corse : « Ce jeu s’inscrit dans une année 2025 rythmée par les grandes dates de la vie de Pasquale Paoli ». La présentation officielle, ce 8 décembre – date hautement symbolique – marque la clôture d’un cycle de commémorations initié par le Rectorat. L’objectif est double : proposer un outil moderne et attractif, tout en transmettant des connaissances historiques à l’ensemble des élèves de l’île.



Un parcours mêlant immersion historique et esprit de jeu



Le choix du numérique s’est logiquement imposé pour répondre à une volonté d’accessibilité : « L’escape game peut être déployé simultanément dans toutes les écoles de Corse, mais aussi rejoué depuis chez soi via un téléphone ou une tablette », souligne François Squarcini. L’outil sera d’ailleurs mis en ligne sur le site Educorsica.fr afin de s’inscrire durablement dans les parcours d’apprentissage. Imaginé et scénarisé par le Réseau Canopé, Missione Paoli propose neuf étapes successives, toutes situées dans des lieux emblématiques de la vie du Général : Merusaglia, u Palazzu Naziunale, la casa Barbaggi ou encore la plage de Padulella. Le joueur y incarne un jeune Naziunali chargé d’une mission cruciale : sauver la Constitution avant l’arrivée des troupes françaises. « Ce n’est pas un simple cours interactif, mais un véritable jeu avec des énigmes, des choix, des indices. On peut progresser plus vite si l’on a vu l’exposition numérique associée, mais tout le monde peut réussir en prenant le temps d’observer et d’analyser », explique Stéphane Dinelli, chef de projet à La Canopée. La durée estimée du jeu varie entre 45 minutes et plus d’une heure, selon les participants.