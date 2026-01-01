​Ajaccio : la justice en première ligne face à la criminalité organisée et au trafic de stupéfiants

Autre axe majeur de mobilisation : la lutte contre les trafics de stupéfiants. Depuis dix ans, les condamnations en la matière ont augmenté de 350 % dans la juridiction ajaccienne. Le procureur s’est dit particulièrement préoccupé par « la banalisation de la consommation de cocaïne chez les plus jeunes, trop souvent associée, à tort, à la fête », appelant à un renforcement des actions de prévention sanitaire. À l’échelle nationale, près de 200 000 personnes vivraient aujourd’hui du trafic de stupéfiants, pour un chiffre d’affaires estimé à 7 milliards d’euros. Le parquet entend également poursuivre son action contre la délinquance du quotidien, avec une attention particulière portée aux violences intrafamiliales, qui représentent désormais près de 15 % du contentieux pénal traité en 2025.



Enfin, sur le plan civil, la présidente Sophie Boyer a souligné une augmentation notable de l’activité : plus de 4 000 dossiers sont actuellement en cours de traitement, contre environ 3 500 l’an dernier à la même époque. Le nombre d’affaires pénales enregistrées par le parquet a, quant à lui, progressé de 5 %. La présidente s’est enfin félicitée de l’essor spectaculaire — plus 40 % — de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dite du « plaider-coupable » , permettant un traitement plus rapide et plus efficace de certains dossiers.

