​Ajaccio : Succès grandissant pour la 20e édition du Marché des Jeunes

Une cinquantaine d’encadrants au four et au moulin

Un travail de longue haleine pour le personnel du CIAS, mobilisé pour l’occasion, avec l’aide également des personnels de la CAPA et de la Ville, soit une cinquantaine d’encadrants au total pour encadrer les 3 000 visiteurs, qui se sont succédé tout au long de la journée.

Parmi elles, Elsa Peter, Responsable des animations sportives et culturelles du CIAS-Leia, au four et au moulin, depuis plusieurs semaines maintenant : « C’est un travail de fourmi, il a fallu faire le tri dans les demandes. Nous avons essayé de faire plaisir au plus grand nombre, nous avons même des enfants qui viennent d’Olmeto. C’est une grande fête avant tout qui se veut conviviale même si l’objectif reste tout de même de vendre et de faire plaisir ! C’est un travail colossal, nous avons installé hier 150 tables et 300 chaises pour que le jeune n’ait plus rien à faire lorsqu’il vient prendre possession de son stand. Il y a 300 jeunes, mais également les parents, les grands-parents, les amis, qui viennent donner un coup de main. C’est un évènement intergénérationnel. Toute la famille s’y met pour les aider. À eux maintenant de bien négocier ! ».