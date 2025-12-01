​À Ajaccio, les interclubs de natation en présence du jeune phénomène Sauveur Cristofini

Né à Marseille, Sauveur Cristofini est désormais entraîné par Philippe Lucas, l’ex-mentor de Laure Manaudou, avec qui il s’entraîne toujours à Martigues. Le jeune athlète avait généré une onde de choc dans le petit bassin Alice-Milliat de Taverny (Île-de-France) lors des championnats de France de natation, en battant, en l’espace de quelques heures, deux records de Léon Marchand. Rien que ça. Le premier chez les moins de 16 ans, lors des séries du 200 m quatre nages, avec un chrono de 1’59’’97 (2’00’’66 pour le champion olympique, en 2018). Puis il a remis ça dans la soirée, lors de la finale B, en signant la meilleure performance française des moins de 17 ans (1’57’’86 contre 1’58’’07 pour Marchand).



« L’intégration s’est faite de manière naturelle »

Face au déferlement médiatique, le nageur reste toutefois humble et veut garder la tête froide : « J’essaye toujours de me fixer de nouveaux objectifs. Après les championnats de France, je me suis déconnecté des réseaux sociaux, pour me concentrer sur mes objectifs. Je fais en sorte de garder la même mentalité pour les entrainements. Je pense que j’arrive à garder la même qualité et dynamique, et à garder la tête sur les épaules malgré les sollicitations et tout ce qu’on peut dire sur moi »



A ses côtés, Julien Nau, Mano Adari, Maria Francesca Poletti, ses coéquipiers du GFCA Natation, qui se retrouveront tous aux championnats de France juniors en décembre prochain à Angers, étaient particulièrement fiers de partager ensemble les eaux du Pascal Rossini pour ces interclubs : « C’est un honneur pour nous d’évoluer à ses côtés. Il a déjà un sacré palmarès chez les jeunes et en plus, peut-être qu’un jour il disputera les Jeux Olympiques, c’est tout ce qu’on lui souhaite en tout cas ! L’intégration s’est faite de manière naturelle, cela a immédiatement collé entre nous ».





Pierre Mondoloni, directeur technique du GFCA Natation ajoute : « C’est une grande fierté pour nous, C’est un vrai phénomène et je pense qu’on va beaucoup en entendre parler dans les années à venir. Nous sommes ici pour l’accueillir comme dans une famille surtout dans une compétition comme les interclubs. Il nous aide énormément, c’est une vitrine exceptionnelle pour la natation corse en général. C’est quelqu’un qui va aider à porter le club plus haut. Tous les autres clubs corses évoluent également. Cela va nous aider à créer une étincelle pour aller encore plus loin encore. C’est un garçon très respectueux et humble ». C’est dans une ambiance forcément spéciale et très bruyante que se sont donc déroulés ces interclubs de la natation insulaire avec la présence d’une centaine de nageurs issus des rangs du GFCA Natation, vainqueur chez les messieurs et les dames, du 2B Natation, Bastia Natation et du CN Fiumorbu.