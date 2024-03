​10 km de Porticcio : Joseph Baghioni seul au monde

Finies les pluies du week-end dernier, qui avaient conduit les organisateurs à reporter la course du 10 km de Porticcio, à ce dimanche. Le soleil était enfin de retour pour le plus grand plaisir des 300 participants (course et marche), qui s’étaient donnés rendez-vous place de la Mairie.

Dès les premiers mètres, c’est Joseph Baghioni, le triathlète ajaccien licencié à l’AS Monaco, qui imprimait un rythme d’enfer pour terminer en solo l’épreuve en 33 minutes et 38 secondes : « Je suis parti sur un rythme de 3’10 au km, qui est mon allure de croisière. J’ai vu que j’avais réussi à creuser un écart considérable au bout du 2e km, et du coup j’ai gardé un rythme pour éviter que cela revienne derrière. Je suis surtout un triathlète et je suis en pleine préparation pour l’Ironman de Nice. J’ai fait 60 km de vélo, ce matin avant la course, et je ne m’étais donc pas fixé d’objectif particulier en termes de chronos mais je suis très content de gagner cette épreuve ».