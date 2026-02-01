​« Nous ne voulons pas être les otages d’un conflit politique » regrette la section STC du conservatoire de musique d’Ajaccio

A peine livré ce samedi 7 février 2026, le conservatoire Henri Tomasi d’Ajaccio est déjà au cœur des polémiques. Après les propos de Jean-Philippe Carrolaggi, tête de liste d’« Aiacciu Vivu » dénonçant, "des inaugurations d'opportunité en plein contexte électoral », les élus de la Collectivité de Corse, majoritaires au sein du syndicat mixte gérant la structure, ne s’étaient, quant à eux, pas rendus à l’inauguration.



Ce mercredi matin, la section STC du conservatoire de musique, tenait une conférence de presse, pointant ainsi l’absence des élus de la Collectivité de Corse lors de l’inauguration : « L’absence de certains de nos représentants qui n’ont pas daigné se déplacer, en annulant leur venue 30 minutes avant le début de cette journée a été grandement remarquée. Ce manque de respect criant est une honte et nous questionne quant à l’intérêt de cette démarche ».



« Quelles sont ces zones de blocages ? »



Lionel Nicolay, délégué syndical ajoute : « Il faut clarifier la situation. Beaucoup de choses ont été dites. Nous avons joué avec les enfants pour le bâtiment et non pas pour des raisons politiques au profit de telle ou telle collectivité, comme certains ont pu nous le reprocher. Maintenant, nous voulons savoir quels sont les points de blocage qui empêchent le déménagement vers le nouveau conservatoire. L’ouvrage est inauguré mais nous n’avons pas intégré et aucune visibilité. On nous parle du mois de septembre. Quelles sont ces zones de blocages ? ».



Pour le STC, les raisons semblent évidentes : « Nous ne voulons pas être les otages d’un conflit politique entre la Collectivité de Corse et la Ville d’Ajaccio. Visiblement, il y a un différend d’ordre financier entre les deux collectivités. Il faut qu’elles se mettent autour de la table et discutent pour permettre ce déménagement le plus rapidement possible ».



Le syndicat espère toujours pouvoir déménager vers la nouvelle structure dès le 2 mars. Manquerait seulement à ce jour : « L’installation des différents équipements de communication, le déménagement des instruments et du mobilier, la mise en place d’une réunion de terrain ». Mais aussi et surtout la fameuse convention de transfert entre le Syndicat Mixte et la Ville d’Ajaccio, toujours pas signée entre les deux parties.



Dans l’attente, les professeurs et élèves poursuivent les cours, tant bien que mal, dans des conditions difficiles : « La plupart des Ajacciens ne savent même pas où est le conservatoire actuel. Personne ne le connait. il n’y aucune visibilité. Cela fait une trentaine d’années que nous sommes là. Nous donnons des cours avec les cafards, l’isolation est inexistante, certains professeurs ont même abandonné ce métier ici. Quand on voit le nouvel ouvrage, c’est encore plus difficile pour nous de rester ici ».





