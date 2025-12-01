​« La Semaine solidaire de la Cité Grossetti à Ajaccio » : la M3E se mobilise pour un Noël plus fraternel

À l’approche des fêtes de fin d’année, période propice au partage et à la convivialité, à Ajaccio, la Cité Grossetti lance sa première Semaine Solidaire, organisée par la M3E, du lundi 8 au vendredi 12 décembre 2025. Décorée aux couleurs de Noël pour l’occasion, la Cité offrira un accueil chaleureux à toutes celles et ceux qui souhaitent participer à cette mobilisation en faveur des publics les plus vulnérables du territoire ajaccien.



Des dons redistribués ensuite par les associations partenaires de l’opération



Durant toute la semaine, les Ajacciens sont invités à déposer leurs dons entre 8h30 et 17h00 : vêtements, jouets, produits alimentaires festifs ou de première nécessité, ainsi que produits d’hygiène et de beauté. Ces contributions seront redistribuées grâce au soutien de partenaires solidaires pleinement engagés, parmi lesquels le Centre Intercommunal d'Action Social (CIAS) du Pays Ajaccien, la Croix-Rouge, les Restos du Cœur, le Secours Catholique, Iniziativà et La Boîte au grand cœur 2A



Le lundi 8 décembre, une rencontre avec les bénévoles ouvrira cette semaine d’entraide. Les associations seront présentes toute la matinée pour présenter leurs missions, échanger avec le public et sensibiliser aux besoins réels du territoire. Une manière d’incarner la solidarité, de créer du lien et de permettre à chacun de mieux comprendre les enjeux auxquels font face les structures caritatives locales. À travers cette initiative, la Cité Grossetti souhaite fédérer habitants, entreprises et partenaires autour de valeurs essentielles : solidarité, entraide et engagement citoyen.



La participation du plus grand nombre est considérée comme indispensable pour offrir un soutien concret aux personnes en difficulté. « C’est la première édition de cette semaine solidaire organisée à la Cité Grossetti. On voulait absolument, en cette période avant Noël, essayer de réunir le maximum d’associations locales dans un même lieu pour faciliter la récolte de dons. Les gens qui le souhaitent pourront échanger avec les bénévoles le lundi 8 décembre, puis faire des dons aux associations qui participent à cette grande opération », explique Alexandra Battestini, chargée de mission à la M3E



En lançant cet appel à la générosité, la Cité Grossetti entend rappeler que la solidarité est un geste simple mais essentiel, surtout à l’approche des fêtes. Chaque don compte. Chaque geste peut faire la différence. Et c’est ensemble que la communauté ajaccienne pourra offrir un peu de chaleur, de réconfort et d’espoir à ceux qui en ont le plus besoin.

