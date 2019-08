« Salut #voisindenumero ! ». Et vous, avez-vous cédé à ce jeu viral ?

Un internaute est même tombé sur un policier. "Écris moi encore et lundi je récupère ton identité. T'es tombé sur un flic mon coco".



Ce jeu comporte des risques. En effet, la plaisanterie peut vite se transformer en harcèlement, comme l'a rappelé la gendarmerie d'Indre-et-Loire sur Facebook. "Le voisin de numéro : connaissez-vous cette dernière mode ? Conviviale à condition de ne pas oublier les bonnes manières, ni la loi" , ont écrit les gendarmes, dans une publication repérée par France 3 . "Attention, cette pratique ne plaît pas forcément, et la loi encadre les appels malveillants (y compris les Sms). Si vous tentez ce jeu et que votre SMS n'obtient pas de réponse, nous vous conseillons fortement de ne pas l'adresser de nouveau. Le harcèlement téléphonique est passible d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende" , ont-ils ajouté.



Chers internautes corses, vous êtes prévenus.