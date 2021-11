« La Corse est la région où le taux d’incidence de diabète de type 1 est le plus élevé »

D’abord, la prévention. Nous faisons des campagnes dans les entreprises, cette année chez Kyrnolia par exemple. Puis l’accompagnement des patients et de leurs familles, car c’est une maladie très impactante au quotidien. Nous tenons des permanences sur Ajaccio et Bastia, nous essayons de mettre en place des « cafés diabète » et de rayonner dans le rural. Nous faisons de la formation dans les écoles à destination des enseignants et des personnels pour former aux gestes du diabète. Nous organisons aussi la défense de certains patients, car comme il s’agit d’une maladie chronique, parfois pour des démarches telles que des crédits et les assurances, c’est compliqué. Enfin, nous effectuons une veille sur tout ce qui se passe au niveau de la recherche. Au-delà, notre objectif est de créer du lien entre les patients et tous les acteurs en lien avec la maladie. Nous organisons un dimanche par mois des sorties mais aussi des ateliers culinaires en partenariat avec une diététicienne diffusés sur une chaine youtube.