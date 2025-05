La base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara organise un job dating mercredi 21 mai 2025 à 14 heures, à destination des jeunes, des étudiants, des lycéens ou des personnes en recherche d’emploi intéressés par une carrière dans l’Armée de l’air et de l’espace.



Cet après-midi portes ouvertes permettra de rencontrer directement des spécialistes de la base, d’échanger sur les parcours professionnels, les métiers proposés et les conditions de recrutement. De nombreux postes sont actuellement à pourvoir localement dans le statut de militaire technicien de l’air, pour les jeunes de 17 à moins de 30 ans.



Les domaines concernés sont variés : sécurité, mécanique, maintenance aéronautique, informatique, télécommunications, médical, restauration, infrastructures ou encore secrétariat. Des recruteurs de la réserve opérationnelle seront également présents, avec des opportunités pour les personnes âgées de 17 à 45 ans.



Parmi les spécialités recherchées : opérateur maintenance vecteur moteur, opérateur des systèmes d’information et de communications aéronautiques, mécanicien, équipier fusilier de l’air, maître-chien, agent de soutien SIC, auxiliaire sanitaire ou encore agent de restauration. Chaque profil fera l’objet d’une présentation spécifique, avec possibilité d’échanger sur les missions, les formations, les affectations et les perspectives de carrière au sein de l’armée.



L’événement s’adresse à tous les niveaux, avec des possibilités d’orientation selon le parcours scolaire ou professionnel des candidats.