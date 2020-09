Une formation gratuite à destination des entreprises de la filière bois

Par méthode visuelle

Par machine

Pour assurer un accompagnement au plus près des

entreprises de la filière bois, l’ODARC a fait le choix de se doter

d’une machine facilement utilisable et transportable. La MTG 960

de Brookhuis répond donc à tous les critères.

La MTG 960 est un appareil portatif de classement

répondant aux exigences de la norme EN14081 et au

marquage CE.

Les avantages de se doter d’une machine de

classement mécanique mobile du type MTG :

 Simplicité d’usage

 Gamme de classement large allant du C18 au C40

 Ensemble compact et transportable

 Calibrage pour le Pin Lariciu



Celle –ci sera mise à disposition gratuitement auprès des

entreprises par le biais de contrats de prêt. Parmi les obligations

du contrat, la formation à l’utilisation de la machine sera exigée.



Pour s'inscrire à la formation 06 42 96 82 88

La filière forêt-bois de Corse manque de modernité et de capacité à répondre aux normes demandées par les architectes. Notamment sur le classement mécanique des bois de structure dans la construction.En 2013, l’ODARC a fait réaliser au FCBA une étude sur le classement mécanique du bois du Pin Lariciu de Corse. Les résultats de cette étude démontrent que le Pin Lariciu est l’un des meilleurs résineux d’Europe en terme de résistance mécanique.Soucieux de favoriser une professionnalisation des entreprises de sciage, l’ODARC a décidé d’acquérir une machine de classement mécanique. Cette machine permet de calculer et d’afficher la résistance mécanique des bois. Ce sont des données nécessaires pour les entreprises pour se positionner sur les marchés de la construction.Il existe deux techniques de classement mécanique :Il s’avère que la méthode de classement visuel sous-estime grandement la qualité intrinsèque du bois et entraine souvent un sous classement de celui-ci.Le classement par machine va permettre de compenser cette sous-estimation et valoriser le bois à sa juste valeur.