Un partenariat CFC - Air Corsica acté pour une meilleure mobilité en Corse

Jeudi 29 juin à la Collectivité de Corse un partenariat entre les Chemins de Fer de la Corse (CFC) et la compagnie aérienne Air Corsica a été officiellement établi.



Désormais, les voyageurs d'Air Corsica pourront bénéficier d'une solution de transport complémentaire en cas de perturbations aériennes occasionnelles entraînant des modifications du programme de vols. Grâce à ce partenariat, la compagnie aérienne pourra proposer des transferts via les circulations ferroviaires existantes. Trois gares/haltes ferroviaires proches des aéroports insulaires offriront ainsi une alternative intéressante pour réacheminer ponctuellement les passagers d'Air Corsica.

Dans le cas d'« irrégularités lourdes » comme la fermeture temporaire d'un aéroport pour mauvaises conditions météorologiques, les Chemins de Fer de la Corse, en coordination avec Air Corsica, pourront mettre en place des trains spéciaux pour répondre au mieux à ces situations exceptionnelles.

Ce partenariat est une action concrète s'inscrivant dans la volonté de la Collectivité de Corse de répondre aux besoins de mobilité de la population et des usagers en proposant des modes de transport connectés et complémentaires. Une avancée significative pour améliorer la mobilité en Corse.