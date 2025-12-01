Corte - Trois suspects jugés lundi à Bastia après l’agression d’Halloween

Trois suspects ont été interpellés à la suite de l’enquête ouverte après les violences survenues à Corte dans la nuit d’Halloween. Ils ont été déférés samedi 8 novembre au parquet de Bastia et placés en détention provisoire dans l’attente de leur jugement, prévu lundi en comparution immédiate.
Une agression violente en centre-ville
Les faits se sont déroulés dans la nuit du 31 octobre au 1ᵉʳ novembre, en plein centre de Corte. Quatre jeunes adultes - deux femmes et deux hommes - auraient été attaqués par un groupe d’une dizaine d’individus. Les victimes, venues participer aux festivités d’Halloween, ont déposé plainte après avoir subi des violences qualifiées de « particulièrement brutales » par les enquêteurs.
Enquête rapide et procédure accélérée
Les investigations menées par la gendarmerie ont conduit à plusieurs gardes à vue. Trois hommes ont finalement été retenus par le parquet, poursuivis pour violences volontaires en réunion. Le parquet de Bastia a décidé d’une comparution immédiate.
Les prévenus ont été placés en détention jusqu’à leur audience prévue ce lundi 10 novembre.
Vives réactions
L’agression a suscité de nombreuses réactions sur l’île, notamment d’élus et de responsables associatifs dénonçant une « agression gratuite et inacceptable ». La commune de Santa-Maria di Lota a apporté son soutien à l’une des victimes, originaire de la commune.
Appel au rassemblement
Par ailleurs, un appel à une "addunita di sustegnu" pour "soutenir nos enfants et montrer que les nouvelles coutumes non corses sont et ne seront jamais acceptées sur notre terre" a été lancé pour ce 10 novembre à 13 heures devant le palais de Justice de Bastia.
