La rédaction le Dimanche 9 Novembre 2025 à 11:17

Trois hommes seront jugés en comparution immédiate lundi 10 novembre devant le tribunal judiciaire de Bastia. Ils sont soupçonnés d’avoir participé à l’agression de quatre jeunes à Corte dans la nuit du 31 octobre au 1ᵉʳ novembre.



Corte - Trois suspects jugés lundi à Bastia après l’agression d’Halloween
Trois suspects ont été interpellés à la suite de l’enquête ouverte après les violences survenues à Corte dans la nuit d’Halloween. Ils ont été déférés samedi 8 novembre au parquet de Bastia et placés en détention provisoire dans l’attente de leur jugement, prévu lundi en comparution immédiate.


Une agression violente en centre-ville
Les faits se sont déroulés dans la nuit du 31 octobre au 1ᵉʳ novembre, en plein centre de Corte. Quatre jeunes adultes -  deux femmes et deux hommes - auraient été attaqués par un groupe d’une dizaine d’individus. Les victimes, venues participer aux festivités d’Halloween, ont déposé plainte après avoir subi des violences qualifiées de « particulièrement brutales » par les enquêteurs.


Enquête rapide et procédure accélérée
Les investigations menées par la gendarmerie ont conduit à plusieurs gardes à vue. Trois hommes ont finalement été retenus par le parquet, poursuivis pour violences volontaires en réunion. Le parquet de Bastia a décidé d’une comparution immédiate.
Les prévenus ont été placés en détention  jusqu’à leur audience prévue ce lundi 10 novembre.


Vives réactions
L’agression a suscité de nombreuses réactions sur l’île, notamment d’élus et de responsables associatifs dénonçant une « agression gratuite et inacceptable ». La commune de Santa-Maria di Lota a apporté son soutien à l’une des victimes, originaire de la commune.

Appel au rassemblement
Par ailleurs, un appel à  une "addunita di sustegnu"  pour "soutenir nos enfants et montrer que les nouvelles coutumes non corses sont et ne seront jamais acceptées sur notre terre" a été lancé pour ce 10 novembre à 13 heures devant le palais de Justice de Bastia.




