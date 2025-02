Le Foyer Socio-Éducatif du collège Henri Tomasi de Casinca organise un concert exceptionnel le vendredi 7 février à 21h au Spaziu Carlu Rocchi à Biguglia. Une soirée placée sous le signe de la musique et de la solidarité, avec la participation de nombreux artistes locaux.



L’objectif de cet événement est de récolter des fonds pour financer les voyages scolaires des élèves, notamment des séjours au ski, en Italie et en Espagne. Grâce aux recettes du concert, le coût de ces déplacements pourra être réduit, afin de permettre à un maximum d’élèves de vivre ces expériences culturelles et éducatives.



Une programmation variée et dynamique attend le public, dans une ambiance conviviale. Les places sont disponibles sur réservation au 06 12 84 35 74. Une belle occasion de mêler plaisir musical et soutien aux jeunes de la région.