Top Départ Retraite ! : deux jours pour s'informer avec les conseillers de la Carsat Sud-Est

Top Départ Retraite ! La Carsat Sud-Est propose à l’ensemble de ses assurés corses, deux jours de rendez-vous avec des conseillers retraite, les 18 et 19 novembre.

Les salariés ou travailleurs indépendants, n’ayant pas encore déposé de dossier retraite pourront faire un point sur leur carrière et être accompagnés dans leurs démarches de demande de retraite, de 8h30 à 17 heures

- Les 18 et 19 novembre à :

Au Palais des Congrès – Quai l’Herminier 20000 Ajaccio

A l’Agence Retraite – Le Vendôme rue Paratojo 20200 Bastia





- Le 19 novembre au Port de Commerce - 20220 L’Île-Rousse

Ces rendez-vous ciblés sont l’opportunité pour les assurés d’avoir un échange privilégié avec nos conseillers et de préparer sereinement leur départ à la retraite.

Une réunion d’informations de retraite collective est également proposée le 19 novembre à 10 heures à Ajaccio.

Les rendez-vous se prennent directement depuis son espace personnel sur

www.lassuranceretraite.fr.