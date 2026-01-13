- ACTU RÉGIONALE
Le CPIE A Rinascita vous donne rendez-vous mardi 27 janvier de 13h à 16h30 pour une sortie Nature, Patrimoine naturel de Venaco : calcaire, marbre et chaux.
Pour cette balade, U Razzu Biancu, le rendez-vous aura lieu à 13h devant l’église de Venaco, pour un parcours de 4,3 kms et 140 m de dénivelés, à la découverte des trésors géologiques du venacais.
Prévoir de bonnes chaussures, de quoi se protéger du vent-soleil-pluie-froid, des médicaments-pansements, un sac pour les déchets, un panier et des gants pour les cueillettes, un carnet de notes ou un téléphone.
Possibilité de pique-nique partagé
Sur inscription : 4€ la sortie
Adhésion/assurance obligatoire : 10€/an
Renseignements et inscriptions au 04 95 54 09 86 ou contact@cpie-centrecorse.fr