Réouverture le 13 mai des sites postaux d'Ajaccio et Bastia pour examen du code de la route Auto et Moto

Les sites d’Ajaccio et Bastia pourseront de nouveaux accessibles dès mercredi 13 mai.Les candidats peuvent s’inscrire sur le site : https://www.lecode.laposte.fr . Ces réouvertures s’opèrent dans le cadre du respect des mesures barrières, de distance et de protection pour les examinateurs et les candidats. Chaque candidat devra venir muni d’un masque (indication signalée lors de l’inscription sur le site).Adresses des sites postaux d’examen du code la route :Direction régionale de La PosteRue Maurice Choury(quartier Balestrino)Direction de La Poste17 avenue Jean Zuccarelli(quartier du Fango)Les sites des autres régions de Corse ouvriront prochainement.