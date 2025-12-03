L'église Saint Michel de Bastelica s'est illuminée en rouge en signe de solidarité pour les Chrétiens persécutés dans le monde. Une illumination qui s'inscrit dans le cadre de la ""Redweek2025", initiative mondiale pour honorer les Chrétiens persécutés à travers des illuminations en rouge.
La "Redweek" ou "semaine rouge" est portée depuis 10 ans par l’AED, Aide à l'église en détresse. Du 14 au 21 novembre, aux quatre coins du monde, près d'un millier d'édifices ont été illuminés dans 20 pays. Parmi eux, la Cathédrale Notre-Dame de Paris et pour la première fois le Parlement européen.
Dans l'île, plusieurs édifices auraient été illuminés ou vont l'être comme l'église de Bastelica.
Plus d'informations sur : aed-france.org