Prunelli di Fiumorbu : Une soirée dédiée à l’émergence et aux musiques actuelles.

Dans le cadre de ses « Plateformes », Le Rézo et le Centre Culturel Anima proposent c samedi 8 février à 20h30 à la salle Timo Pieri une soirée dédiée à l'émergence et aux musiques actuelles. Suite à l’appel à candidature lancé en décembre dernier, 3 groupes ont été sélectionnés pour se produire sur scène pendant 30 minutes afin de partager leurs créations avec le public dans des conditions professionnelles. Seront sur scène ce samedi : - Kusika (Afro, Latino, Jazz) - Fayyart (Pop urbaine, chanson) - Alta rockers (Reggae, groove). Une soirée qui se veut comme toujours éclectique et en entrée libre.