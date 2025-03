Patrizia Gattaceca et Jean-Bernard Rongiconi : un album inspiré du Cantique des Cantiques

La chanteuse Patrizia Gattaceca et le guitariste-arrangeur Jean-Bernard Rongiconi signent un projet ambitieux avec "U Cantu di i Canti", un double album inspiré du Cantique des Cantiques. Ce texte fondateur, datant de près de 3 000 ans, devient le fil conducteur d’une exploration musicale et poétique interrogeant le lien entre chant et civilisation méditerranéenne.



À travers cette œuvre, l’artiste insulaire célèbre la dignité et l’égalité entre l’homme et la femme, ancrant son chant dans ses racines corses pour livrer une création à la fois intime et universelle.