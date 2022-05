Migliacciaru, Chiatra, Linguizetta : le spectacle de cirque "C'est que du bonheur" en tournée

Cette semaine, le centre culturel Anima continue sa programmation hors les murs avec trois représentations d'un spectacle de cirque et clown gratuit et tout public dans les villages de la plaine orientale.



Trois occasions de découvrir le spectacle "C'est que du bonheur" de la compagnie ajaccienne CréaCirque :



Samedi 4 juin à 18h à Migliacciaru (Piazza di a Nazione)

Dimanche 5 juin à 15h à Chiatra

Lundi 6 juin à 17h à Linguizetta (mairie annexe de Bravone).





Un atelier cirque sera proposé avant le spectacle de 15h à 16h le lundi 6 juin. Il s'agira d'un atelier de découverte des arts du cirque pour petits et grands. Au programme : jonglerie, assiettes chinoises, diabolos, boule d'équilibre, pédalo, rola bola et jeux collectifs. Quoi dire de plus, apprendre en s'amusant! (Atelier gratuit, sur inscription).

Et en bonus pour les représentations des 4 et 5 juin, l'accueil du public se fera en fanfare avec l'atelier "Show de vent" !





C’est Que Du Bonheur ! Spectacle de cirque et clown tout public.

Durée: 60 minutes. Entrée libre et gratuite.