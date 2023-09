Marseille : Projection du film "Insulaire dans l'âme "d'Isabelle Balducchi et débat sur le thème de l'insularité

La Maison de la Corse de Marseille (69 rue Sylvabelle 13006 métro Préfecture Estrangin) organise le vendredi 22 septembre à partir de 19 heures la projection du film « Insulaire dans l’âme » écrit et réalisé par Isabelle Balducchi produit par Zia Maria Films et coproduit avec France 3 Via STELLA.

Cette projection sera suivie d'un débat animé par la réalisatrice, ainsi que par madame Marie Redon, directrice du département de Géographie, université Sorbonne Paris Nord, et monsieur Jean-François Dupeyron, docteur en philosophie.

ENTRÉE LIBRE