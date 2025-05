"Marins et marchands entre Corse et terra ferma (XVIe – XVIIIe siècles)" : une conférence au musée de Bastia

Dans le cadre des conférences qu’elle donne régulièrement au musée de Bastia, avec le soutien de la mairie, l’association des « Amis du musée de Bastia » propose une conférence ce jeudi 22 mai à 18h à l’auditorium sur les « Marins et marchands entre Corse et terra ferma (XVIe – XVIIIe siècles) ». La conférence sera donnée par l’érudit Jean-Christophe Liccia. « Bien qu’elle se situe en marge des grands axes du commerce méditerranéen entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la Corse fait l’objet d’échanges réguliers, indispensables à l’exportation de ses productions et à l’approvisionnement en marchandises variées dont elle est dépourvue » souligne le conférencier cap-corsin. « Ses potentialités agricoles, forestières ou halieutiques sont bien connues et recherchées dans une aire qui s’étend, pour l’essentiel, de Marseille à Naples. C’est également là que les insulaires vont chercher les produits dont ils ont besoin. Des marins et marchands aux origines variées exercent ce commerce maritime, assurant une large ouverture pour une Corse dont l’image a longtemps été celle d’une île fermée sur l’extérieur ». Entrée gratuite.